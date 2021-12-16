Поступило сообщение о заложенной бомбе в аэропорту Шымкента

АКТОБЕ. 15 ДЕКАБРЯ - 13 декабря в отдел Айтекебийского района обратились родители 15-летнего мальчика. Их сын ушёл из дома и не вернулся. На поиски подростка ориентировали все службы полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Утром 15 декабря участковый инспектор полиции в подъезде своего дома обнаружил пропавшего несовершеннолетнего, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Выяснилось, что он на попутке добрался до областного центра и два дня ночевал в подъездах домов.

Подростка доставили в полицию и передадут родителям.