При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотикамиПри досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками
17.07.2024, 10:06 45631
Поток воды после сильного дождя снес с трассы грузовик в Алматинской области
Фото: скришоты из видео
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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автодороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп в Кегенском районе Алматинской области из-за обильных дождей произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах. Поток воды снес с трассы грузовик, сообщили в районном акимате.
В акимате отметили, что для очистки дорог была мобилизована спецтехника из Кегенского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов. Грузовик вытащили из грязи. В результате инцидента пострадавших нет.
Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", по состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. На участке организовано дежурство.
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18.07.2024, 10:29 1031
В результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия в Медеуском районе Алматы погибли два человека, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Как проинформировали в дежурной части местной полицейской службы, минувшей ночью водитель автомашины марки "Тойота", следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащим частному перевозчику.
В результате аварии скончались двое пассажиров "Тойоты". По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
18.07.2024, 09:17 4511
При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками
В свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин
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Актау. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области. Задержанный выхватил сверток и проглотил. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК.
При досмотре легковой автомашины марки Lada Largus у гражданина 1991 года рождения обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой. При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело", - проинформировали в АФМ.
По результатам судебной экспертизы в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере, общим весом 1,26 г.
В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
17.07.2024, 10:40 44446
В результате страшной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург погибли три человека
Фото: ДП Карагандинской области
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Караганда. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июля около 06.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург в пяти километрах от поселка Аксу-Аюлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины CHERY TIGGO и автобуса марки VAN HOOL сообщением Красноярск - Шымкент, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В результате ДТП водитель автомашины CHERY TIGGO и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.
В полиции отметили, что оба водителя ранее были остановлены сотрудниками патрульной полиции Карагандинской области и предупреждены о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
16.07.2024, 20:36 65386
В Алматинской области в результате ливня затопило трассу
Произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах
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Конаев. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автомобильной дороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп из-за обильных дождей в низкогорье произошел склоновый сток, что привело к заполнению автодороги и переливу воды через проезжую часть в четырех местах, каждое длиной до 100 метров и высотой до 8-10 см, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".
В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность.
На месте перелива мобилизованы силы и средства ДЭУ-91 АОФ ТОО "ҚАЖсервис" для проведения работ по отводу воды и временной установке дорожных знаков. Задействовано пять единиц техники и восемь человек личного состава.
По состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. Организовано дежурство.
16.07.2024, 20:21 66416
В Алматы потушили крупный пожар на барахолке
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, в 16.59 силы и средства ДЧС Алматы прибыли на барахолку по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба ведомства.
Открытым пламенем горели торговые бутики. Из-за позднего сообщения и большой горючей загрузки склада пожар принял развившуюся форму.
Было создано несколько участков тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды.
В тушении пожара был задействован вертолет "Казавиаспаса" МЧС РК с водосливным устройством. Он выполнил шесть сбросов воды.
Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, площадь пожара составила 1600 кв. м.
16.07.2024, 15:10 77261
В Алматы мопедист ударил девушку
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы водитель мопеда ударил девушку, передает корреспондент агентства.
В Сети появились кадры, снятые пострадавшей. По данным телеграм-паблика Kris_p_almaty, инцидент произошел вечером 15 июля в Ауэзовском районе города Алматы.
Шла по тротуару, подошла к проезжей части. Там подъезжало такси. Я ему по тротуару туда сюда с мебелью ездить мешала", - говорится в публикации.
В департаменте полиции мегаполиса уточнили, что с заявлением по данному факту потерпевшая обратилась сегодня.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в департаменте.
Отметим, что случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
16.07.2024, 13:13 80821
Бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота в южном Казахстане
Фото: Акорда
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Шымкент. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез, сообщает агентство "АПК Новости".
Местные власти ввели карантин.
Главный ветеринарно-санитарный инспектор Шымкента выписал представление 9 июля. 15 июля аким города постановил ввести на территориях, где была выявлена инфекция, ограничительные мероприятия. Сообщается, что бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота на разных территориях, но в одном и том же районе города - Абайском", - пишет агентство.
Ранее, 11 июля, в поселке Кызылсенгир Туркестанской области также был выявлен бруцеллез крупного рогатого скота. На месте были введены ограничительные мероприятия.
Напомним, в феврале в одном из сел Карагандинской области стали массово гибнуть лошади. Местные жители заявили, что животные погибли из-за опасной инфекции - лимфангита.
В июне у КРС в селе Гусаковка Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез.
В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
16.07.2024, 12:12 82976
Грузовик протаранил пассажирский автобус в Алматы
Фото: Скрин с видео
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Девять пассажиров автобуса пострадали в аварии, произошедшей по вине водителя грузовика в Алматы.
Видео ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы. Авария произошла в 09.15 в Наурызбайском районе.
По данным департамента полиции Алматы, автобус стоял на остановке. В этот момент его протаранил водитель самосвала, из-за чего автобус врезался в каменный забор.
Водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, совершил столкновение с автобусом маршрута № 137, который остановился на остановочном комплексе. В результате столкновения автобус по инерции выехал на восточную обочину и совершил наезд на забор частного дома. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять пассажиров автобуса", - сообщили в ведомстве.
ДТП с участием автобусов регулярно происходят в южной столице.
В прошлом году возле больницы № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
В феврале в массовой аварии с участием трех автобусов в Алматы пострадали 17 человек. В конце июня в ДТП, случившемся по вине водителя легковой автомашины, не пропустившей автобус на перекрестке, один человек погиб и 25 пострадали.
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В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?