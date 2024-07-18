Поток воды после сильного дождя снес с трассы грузовик в Алматинской области  

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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автодороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп в Кегенском районе Алматинской области из-за обильных дождей произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах. Поток воды снес с трассы грузовик, - Вчера, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автодороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп в Кегенском районе Алматинской области из-за обильных дождей произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах. Поток воды снес с трассы грузовик, сообщили в районном акимате.





В акимате отметили, что для очистки дорог была мобилизована спецтехника из Кегенского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов. Грузовик вытащили из грязи. В результате инцидента пострадавших нет.





Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", по состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. На участке организовано дежурство.



