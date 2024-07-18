17.07.2024, 10:06 45631

Поток воды после сильного дождя снес с трассы грузовик в Алматинской области  

Пострадавших нет
Поток воды после сильного дождя снес с трассы грузовик в Алматинской области
Фото: скришоты из видео
Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автодороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп в Кегенском районе Алматинской области из-за обильных дождей произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах. Поток воды снес с трассы грузовик, сообщили в районном акимате.

В акимате отметили, что для очистки дорог была мобилизована спецтехника из Кегенского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов. Грузовик вытащили из грязи. В результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", по состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. На участке организовано дежурство.

 

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18.07.2024, 10:29 1031

В результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека

Возбуждено уголовное дело
Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия в Медеуском районе Алматы погибли два человека, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Как проинформировали в дежурной части местной полицейской службы, минувшей ночью водитель автомашины марки "Тойота", следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащим частному перевозчику.

В результате аварии скончались двое пассажиров "Тойоты". По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
 
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Теги:ДТПАвтобус
18.07.2024, 09:17 4511

При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками

В свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин
Актау. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области. Задержанный выхватил сверток и проглотил. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК.

При досмотре легковой автомашины марки Lada Largus у гражданина 1991 года рождения обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой. При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело", - проинформировали в АФМ.


По результатам судебной экспертизы в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере, общим весом 1,26 г.

В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 
17.07.2024, 10:40 44446

В результате страшной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург погибли три человека

Произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса, в салоне которого находилось более 50 человек
В результате страшной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург погибли три человека
Фото: ДП Карагандинской области
Караганда. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июля около 06.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург в пяти километрах от поселка Аксу-Аюлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины CHERY TIGGO и автобуса марки VAN HOOL сообщением Красноярск - Шымкент, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

В результате ДТП водитель автомашины CHERY TIGGO и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.

В полиции отметили, что оба водителя ранее были остановлены сотрудниками патрульной полиции Карагандинской области и предупреждены о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
 
16.07.2024, 20:36 65386

В Алматинской области в результате ливня затопило трассу

Произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах
Конаев. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автомобильной дороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп из-за обильных дождей в низкогорье произошел склоновый сток, что привело к заполнению автодороги и переливу воды через проезжую часть в четырех местах, каждое длиной до 100 метров и высотой до 8-10 см, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".

В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность.

На месте перелива мобилизованы силы и средства ДЭУ-91 АОФ ТОО "ҚАЖсервис" для проведения работ по отводу воды и временной установке дорожных знаков. Задействовано пять единиц техники и восемь человек личного состава.

По состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. Организовано дежурство.
 
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Теги:Дождьзатоплениетрасса
16.07.2024, 20:21 66416

В Алматы потушили крупный пожар на барахолке   

В тушении пожара был задействован вертолет
В Алматы потушили крупный пожар на барахолке
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, в 16.59 силы и средства ДЧС Алматы прибыли на барахолку по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба ведомства.

Открытым пламенем горели торговые бутики. Из-за позднего сообщения и большой горючей загрузки склада пожар принял развившуюся форму.

Было создано несколько участков тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды.

В тушении пожара был задействован вертолет "Казавиаспаса" МЧС РК с водосливным устройством. Он выполнил шесть сбросов воды.

Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, площадь пожара составила 1600 кв. м.

 
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Теги:ПожарБарахолкаАлматы
16.07.2024, 15:10 77261

В Алматы мопедист ударил девушку

Возбуждено уголовное дело
В Алматы мопедист ударил девушку
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы водитель мопеда ударил девушку, передает корреспондент агентства.

В Сети появились кадры, снятые пострадавшей. По данным телеграм-паблика Kris_p_almaty, инцидент произошел вечером 15 июля в Ауэзовском районе города Алматы.

Шла по тротуару, подошла к проезжей части. Там подъезжало такси. Я ему по тротуару туда сюда с мебелью ездить мешала", - говорится в публикации.


В департаменте полиции мегаполиса уточнили, что с заявлением по данному факту потерпевшая обратилась сегодня.

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в департаменте.


Отметим, что случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
 
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Теги:девушкаПовреждениеАлматы
16.07.2024, 13:13 80821

Бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота в южном Казахстане

Местные власти ввели карантин
Бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота в южном Казахстане
Фото: Акорда
Шымкент. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез, сообщает агентство "АПК Новости".

Местные власти ввели карантин.

Главный ветеринарно-санитарный инспектор Шымкента выписал представление 9 июля. 15 июля аким города постановил ввести на территориях, где была выявлена инфекция, ограничительные мероприятия. Сообщается, что бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота на разных территориях, но в одном и том же районе города - Абайском", - пишет агентство.


Ранее, 11 июля, в поселке Кызылсенгир Туркестанской области также был выявлен бруцеллез крупного рогатого скота. На месте были введены ограничительные мероприятия.

Напомним, в феврале в одном из сел Карагандинской области стали массово гибнуть лошади. Местные жители заявили, что животные погибли из-за опасной инфекции - лимфангита.

В июне у КРС в селе Гусаковка Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез.

В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.

Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".

В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
 
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Теги:скотинфекцииЮКОКРСБруцеллез
16.07.2024, 12:12 82976

Грузовик протаранил пассажирский автобус в Алматы  

Пострадали 9 пассажиров
Грузовик протаранил пассажирский автобус в Алматы
Фото: Скрин с видео
Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Девять пассажиров автобуса пострадали в аварии, произошедшей по вине водителя грузовика в Алматы.

Видео ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы. Авария произошла в 09.15 в Наурызбайском районе.


По данным департамента полиции Алматы, автобус стоял на остановке. В этот момент его протаранил водитель самосвала, из-за чего автобус врезался в каменный забор.

Водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, совершил столкновение с автобусом маршрута № 137, который остановился на остановочном комплексе. В результате столкновения автобус по инерции выехал на восточную обочину и совершил наезд на забор частного дома. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять пассажиров автобуса", - сообщили в ведомстве.


ДТП с участием автобусов регулярно происходят в южной столице.

В прошлом году возле больницы № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.

В феврале в массовой аварии с участием трех автобусов в Алматы пострадали 17 человек. В конце июня в ДТП, случившемся по вине водителя легковой автомашины, не пропустившей автобус на перекрестке, один человек погиб и 25 пострадали.
 

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