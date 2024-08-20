19.08.2024, 10:21 57961
Повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка рейсов
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Актобе. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка рейсов в Казахстане. Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana.
16 августа, во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси. Рейс КС866 по маршруту Актобе-Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы. Пассажирам предложен возврат стоимости билетов без штрафов. Было принято решение перегнать самолет без пассажиров в Астану для выполнения ремонтных работ, однако в связи с закрытием столичного аэропорта в ночное время, авиакомпания вынуждена отложить перегоночный рейс на 19 августа", - проинформировали в авиакомпании.
Отмечается, что повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка других рейсов.
Ранее сообщалось, что из-за участившихся случаев задержек рейсов Air Astana и FlyArystan в отношении авиакомпаний назначена внеплановая инспекционная проверка.
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19.08.2024, 21:20 42731
Пожар на берегу Каспия: задействован вертолет МЧС
Осуществлено 18 сбросов воды
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Атырау. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Исатайском районе в 20 км от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности тлеет камыш на предварительной площади 7 га, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Для тушения задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК. Осуществлено 18 сбросов воды. Силами МЧС проводится тушение в пешем порядке. Угрозы населенным пунктам нет.
Ранее сообщалось, что жители Актау массово жалуются на запах гари в городе, который они ощущают с ночи 18 августаОчень высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается с 6 часов утра.
19.08.2024, 18:48 46551
В Алматы из-за плохого освещения улиц произошло смертельное ДТП
Водитель мопеда не увидел тупик и врезался в ворота
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Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за плохой освещенности улицы Татибекова, ниже улицы Беимбетова, водитель мопеда не увидел тупик и врезался в ворота, сообщает instagram-паблик zhaloby_almata.
Водитель мопеда был с пассажиром. Один человек в результате аварии погиб, другой находится в реанимации.
Жители улицы неоднократно жаловались на плохое освещение, также были на встрече с акимом Медеуского района с этой проблемой. Отмечается, что дорога ведет к школе.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
19.08.2024, 11:37 55611
Затопило дома и дороги: режим ЧС ввели в одном из районов Кыргызстана
Фото: МЧС Кыргызстана
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Бишкек. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Иссык-Кульском районе Кыргызстана ввели режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов селевым потоками, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций КР.
18 августа 2024 года на территории Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, в целях ликвидации последствий селевого потока и своевременного проведения неотложных мер введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Над ликвидацией последствий селей в районе работают 358 человек.
В работах задействованы 143 спасателя и 3 мотопомпы МЧС. К очистительным работам привлечены также 15 сотрудников водолазной службы МЧС, 146 сотрудников органов местного самоуправления, 2 грузовика, экскаватор и 2 погрузчика, сообщает ведомство.
По данным агентства 24.kg, север и юг Иссык-Куля пострадали от селей - в селе Сару и Кызыл-Суу затоплены дороги, кошары и дом. На северном берегу пострадали дворы и дома сел Булан-Соготу, Корумду, Темировка. Затоплена территория пансионата "Иссык-Куль Аврора".
Вчера, по информации МЧС, также затопило 30 жилых домов в селе Ак-Сай Тонского района. Эвакуированы 8 человек, в том числе 1 ребенок. Сейчас из затопленных домов откачивают воду.
12 августа сель затопил жилые дома на севере Кыргызстана.
17.08.2024, 19:13 110736
В Астане экстренно приземлился швейцарский самолет
Фото: Международный аэропорт Астаны
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, выполнявший рейсом из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.
В 16.00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира", - проинформировали в аэропорту.
Как отметили в пресс-службе, после успешной посадки в 16.00, во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16.03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ.
Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого задержались более 20 регулярных рейсов. С 18.34 столичный аэропорт возобновил свою работу.
На сегодня в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейса на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилет - 15", - уточнили в аэропорту.
На вылет задерживаются следующие рейсы:
КС954 Астана - Алматы;
КС7508 Астана - Шымкент;
КС7334 Астана - Алматы;
DV734 Астана - Алматы;
KC992 Астана - Алматы;
KC7094 Астана - Алматы.
На прилет:
KC953 Алматы - Астана;
KC7352 Семей - Астана;
KC346 Усть-Каменогорск - Астана;
IQ400 Актобе - Астана;
KC206 Дубай - Астана;
DV5351 Камрань - Астана;
KC7091 Алматы - Астана;
KC7507 Шымкент - Астана;
KC7333 Алматы - Астана;
KC995 Алматы - Астана;
DV733 Алматы - Астана;
KC7063 Алматы - Астана;
IQ512 Новосибирск - Астана;
KC7364 Туркестан - Астана;
KC7326 Шымкент - Астана.
17.08.2024, 13:04 117296
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области
Фото: kris_p_almaty
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Тараз. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На автомобильной дороге Мереке - Шу - Бурылбайтал произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, двое из них - сотрудники полиции, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
17 августа около 01.00 на 40 километре автодороги республиканского значения Мерке - Шу - Бурылбайтал водитель авто Toyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, погибли на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в семье одного из погибших сотрудников полиции воспитываются 11 детей.
В автомобиле Toyota находилось 8 пассажиров. Четверо из них погибли на месте, водитель с тремя остальными пассажирами госпитализированы в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести", - дополнили в пресс-службе.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.
16.08.2024, 19:12 137426
В "Семей орманы" тушат десять лесных пожаров
Причиной пожара стала гроза
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Семей. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 18.00 15 августа до 13.00 16 августа на территории государственного лесного фонда РГУ "ГЛПР "Семей орманы" было ликвидировано 18 лесных возгораний, сообщает пресс-служба резервата.
Все возгорания ликвидированы в течение часа. Причина - грозовой разряд. В настоящее время производится тушение 10 лесных пожаров.
Ранее в Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества в труднодоступной возвышенной горной местности произошел лесной пожар.
1 августа в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне произошел пожар.
16.08.2024, 18:27 139421
Смерть подростка во время операции в Астане прокомментировали в Минздраве
Проводится служебное расследование
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Смерть подростка во время операции в Астане прокомментировал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев.
К сожалению, эта ситуация имела место. Пользуясь случаем, я хотел бы принести соболезнования родителям", - сообщил он.
По словам вице-министра, на сегодняшний день проводится служебное расследование, в том числе проводится судебно-медицинская экспертиза.
На основании результатов судебно-медицинской экспертизы уже мы дадим официальное сообщение. Предварительно, это злокачественная гипертермическая реакция, встречается крайне редко. Но, к сожалению, она имела место быть. Дополнительную информацию предоставим после того, как будут результаты судебно-медицинской экспертизы", - добавил Ержан Нурлыбаев.
Он также подчеркнул, что Минздрав держит эту ситуацию на контроле.
Поэтому мы гарантируем, что само расследование пройдет объективно", - заверил вице-министр.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау 10-летний мальчик скончался после обрезания.
16.08.2024, 14:06 116351
Массовое отравление произошло в одном из популярных пансионатов на Балхаше
Проводится расследование
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Караганда. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 29 отдыхающих одной из зон отдыха на Балхаше обратились за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию.
Санэпидемиологи Балхаша и Караганды начали расследование обстоятельств массового отравления, которое произошло на одной из дорогостоящих зон отдыха. В данный момент лечение в стационаре получают 18 человек, всего за помощью обратились 29 человек, среди которых есть дети, сообщает издание ekaraganda.kz.
Общее состояние детей и взрослых - средней степени тяжести за счет симптомов интоксикации, кишечного синдрома. Пациентам назначено обследование и лечение, помещены в палаты на динамическое наблюдение в связи с отказом от госпитализации", - приводит издание сообщение областного управления здравоохранения.
В социальных сетях отдыхающие рассказали, что сначала им покоя не давал едкий запах канализации, затем отключили воду и люди остались без ужина, а под конец отдыха целыми семьями стали чувствовать недомогание: поднялась высокая температура и началась диарея.
Специалистами Балхашского городского управления санэпидконтроля начаты противоэпидемические мероприятия, организован выход в очаг, проведен опрос заболевших.
Материалы переданы в отдел полиции Балхаша для принятия процессуального решения.
Напомним, детей кормили просроченными продуктами в детсадах Кызылординской области.
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