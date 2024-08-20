Повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка рейсов

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Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за плохой освещенности улицы Татибекова, ниже улицы Беимбетова, водитель мопеда не увидел тупик и врезался в ворота, - В Алматы из-за плохой освещенности улицы Татибекова, ниже улицы Беимбетова, водитель мопеда не увидел тупик и врезался в ворота, сообщает instagram-паблик zhaloby_almata.





Водитель мопеда был с пассажиром. Один человек в результате аварии погиб, другой находится в реанимации.





Жители улицы неоднократно жаловались на плохое освещение, также были на встрече с акимом Медеуского района с этой проблемой. Отмечается, что дорога ведет к школе.





В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются.









Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.