Пожар близ озера Талдыколь в Астане ликвидировали  

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Караганда. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время продолжается оказание медицинской помощи восьми пострадавшим работникам карагандинского ферросплавного завода YDD Corporation. Все пациенты находятся в многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж. Макажанова, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области.





Состояние шестерых пострадавших остается критическим, крайне тяжелым. Еще двое пациентов находятся в отделении интенсивной терапии. Борьба за здоровье и жизнь пациентов продолжается, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в управлении.





Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова во главе с его директором Олжасом Бекарисовым. В состав медицинской бригады вошли опытные врачи-комбустиологи-реаниматологи. Столичные специалисты отметили, что местными врачами оказана вся необходимая на тот момент медицинская помощь.





Между тем в пресс-службе завода прокомментировали, что компания оказывает всестороннюю помощь пострадавшим и находится в постоянном контакте с медицинским персоналом больницы и родственниками пострадавших.



