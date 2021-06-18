Пожар на газоперерабатывающем заводе: утечки химикатов не было

ЖАНАОЗЕН. 17 ИЮНЯ - Директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" Накберген Тулепов прокомментировал возгорание на предприятии, которое произошло на заводе 16 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера, в 22.15 по местному времени, в компрессорном цехе произошло возгорание аппарата воздушного охлаждения. Нами незамедлительно были приняты меры по локализации и тушению пожара. Был прекращен прием газа и произведена полная аварийная остановка завода. В ликвидации огня были задействованы собственные пожарные расчеты и силы ДЧС. В 22.52 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет", – сообщил Тулепов.

По его словам, в 23.30 специалисты приступили к запуску предприятия в ограниченном режиме. На данный момент загруженность завода составляет порядка 30%. Продолжаются восстановительные работы по выводу на полную мощность.

Тулепов также отметил, что в результате пожара была повреждена только несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения. При этом основное оборудование не пострадало.

Кроме того, директор КазГПЗ опроверг распространяемые в социальных сетях слухи об утечке химикатов по время происшествия. Он подчеркнул, что поводов для беспокойства нет.

Это оборудование используется для охлаждения сырого газа воздушно–водяным методом, то есть обычной водой и воздухом. На этом оборудовании какие–либо химические вещества не используются. Поэтому могу ответственно заявить, что никакой угрозы жизни и здоровью как персонала, так и населения нет", - заверил Тулепов.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КМГ", работа завода будет полностью восстановлена в ближайшее время и никаких сбоев по обеспечению сжиженным нефтяным газом не ожидается.

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