Пожар на склоне горы в Алматы: огонь охватил около 15 гектаров  

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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы ликвидировали пожар на площади 15 гектаров на склоне горы в районе Кенсай-1, - В Медеуском районе Алматы ликвидировали пожар на площади 15 гектаров на склоне горы в районе Кенсай-1, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.





Сложность ликвидации пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники. Работы велись с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей", - проинформировали в МЧС.









На месте было задействовано 99 человек личного состава и более 39 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов.





Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.



