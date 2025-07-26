25.07.2025, 21:40 17136
Пожар на склоне горы в Алматы: огонь охватил около 15 гектаров
Фото: кадр из видео
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на склоне горы в районе Кенсай-1 ликвидируют пожар, площадь которого составляет около 15 гектаров, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сложность ликвидации пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники. Работы ведутся с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей", - заявили в ведомстве.
По данным МЧС, на месте задействованы порядка 50 человек личного состава и более 20 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов.
Угрозы жилым домам нет. Проводятся работы по локализации и ликвидации огня", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в Карасайском районе Алматинской области в ущелье Средние Кыргауылды вспыхнул пожар.
Произошло загорание сухой растительности на площади около 8 гектаров. Тушение осложняется трудным горным рельефом, крутыми подъемами и отсутствием подъездных путей к очагам возгорания. Все работы проводились в пешем порядке. Угрозы населенным пунктам не имеется. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Напомним, с начала пожароопасного периода в Казахстане произошел 261 лесной пожар.
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26.07.2025, 15:31 3656
В горах на востоке Казахстана тушат пожар
Для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством
Фото: Кадр из видео
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Талдыкорган. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В урочище Кокмойын Алакольского района области Жетысу произошло возгорание сухой травы на горной местности, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
К тушению привлечены силы и средства МЧС: 90 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС и лесного хозяйства. Для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, оснащенный водосливным устройством", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной горной местностью.
Ранее сообщалось, что на склоне горы в Алматы вспыхнул пожар. В тот же вечер в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды загорелась сухая трава на площади около 8 гектаров.
26.07.2025, 09:37 9081
Пожар в горах Алматы ликвидирован
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы ликвидировали пожар на площади 15 гектаров на склоне горы в районе Кенсай-1, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сложность ликвидации пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники. Работы велись с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей", - проинформировали в МЧС.
На месте было задействовано 99 человек личного состава и более 39 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов.
Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на склоне горы в Алматы вспыхнул пожар. В тот же вечер в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды загорелась сухая трава на площади около 8 гектаров.
25.07.2025, 15:18 21746
В Алматинской области с радаров пропал военный вертолет
Фото: gov.kz
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Конаев. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям", - заявили в ведомстве.
Также сообщается, что на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Между тем в МЧС уточнили, что вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
Для проведения поисково-спасательных работ в Алматинской области на место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС РК и 2 вертолета "Казавиаспаса". В операции участвуют подразделения МЧС, Центра медицины катастроф, республиканского оперативно-спасательного отряда и авиация МЧС. Всего привлечено более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавили в министерстве.
Ранее в Алматы посетителей спорткомплекса "Медеу" напугал взлет вертолета. Тогда в Сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как вертолет во время взлета накренился несколько раз.
24.07.2025, 08:17 39706
Уголовное дело заведено в Мангистауской области после обрушения крыши в школьном актовом зале
Фото: скриншот извидео в соцсетях
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Актау. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Курык специальная комиссия расследует обрушение крыши в актовом зале общеобразовательной школы-гимназии. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан - Нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей. В настоящее время посторонним лицам временно запрещен вход на территорию школы", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что в настоящее время на место происшествия направлены специальные эксперты, которые проводят технические проверки и экспертные работы. Была создана специальная комиссия с участием компетентных органов, начата работа по установлению точных причин и последствий чрезвычайной ситуации.
По данным акимата, школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года. Проектная мощность школы составляет 1200 учащихся.
Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, специально прибывший на место происшествия, посетил актовый зал школы и лично ознакомился с ситуацией. Информация о предстоящих ремонтных работах и конкретных решениях будет официально объявлена позднее, отметили в пресс-службе.
Напомним, 23 июля около 06.30 в актовом зале общеобразовательной школы-гимназии в селе Курык обрушилась кровля. В результате данного инцидента пострадавших не зафиксировано. Площадь обрушившейся кровли составляет около 250 квадратных метров.
23.07.2025, 15:43 54396
Жители двух областей Казахстана ощутили землетрясение Дополнено
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК зафиксировано землетрясение в Абайской и Восточно-Казахстанской областях, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Эпицентр расположен в 793 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении.
Расчетная интенсивность составила:
- Абайская область, Кокпектинский район, село Кокпекты - 4 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Самарский район, село Самарское - 4 балла;
- Абайская область, Жарминский район, село Калбатау - 4 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова - 4 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск - 4 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, поселок Глубокое - 3 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Куршимский район, село Куршим (Курчум) - 3 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Алтайский район, город Алтай (Зыряновск) - 3 балла;.
- Восточно-Казахстанская область, Риддер (Лениногорск) - 3 балла,
- Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, село Улькен-Нарын - 3 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, город Шемонаиха - 3 балла;
- Абайская область, Аксуатский район, село Аксуат - 3 балла
- Абайская область, Бородулихинский район, село Бородулиха - 2 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, село Акжар - 2 балла.
- Абайская область, Аягозский район, город Аягоз - 2 балла;
- Абайская область, город Семей - 2 балла;
- Восточно-Казахстанская область, село Катон-Карагай - 2 балла;
- Абайская область, Абайский район, село Карааул - 2 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Куршимский район, село Буран - 2 балла;
- Абайская область, Урджарский район, село Урджар - 2 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Куршимский район, село Маркаколь 2 балла;
- Абайская область, Жанасемейский район, поселок Жоламан - 2 балла;
- Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, город Зайсан - 2 балла;
- Абайская область, Маканчинский район, село Маканчи - 2 балла;
- Абайская область, Бескарагайский район, село Бескарагай - 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - заявили в МЧС.
Дополнено 23.07.2025, 19.52
Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
Ранее землетрясение силой 6 баллов произошло в Жамбылской области.
23.07.2025, 15:30 54996
В Мангистау в актовом зале сельской гимназии рухнула крыша
Создана специальная комиссия
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Актау. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Курык Каракиянского района Мангистауской области в актовом зале школы-гимназии рухнула крыша, сообщает Lada.kz.
На данный момент известно, что в 6 утра с крыши актового зала обрушился бетонный фрагмент конструкции. Ведутся необходимые обследования и техническая экспертиза. Пока окончательного заключения нет - его готовят специалисты технадзора. Однако уже сейчас можем подтвердить: никто не пострадал", - сообщил представитель отдела образования Каракиянского района.
По предварительной информации, повреждения зафиксированы только в части актового зала. Все остальные помещения учебного заведения, включая кабинеты, в которых проводятся занятия, находятся в исправном состоянии.
Если ремонтные работы не будут завершены до начала учебного года, руководство района не исключает возможность временного перераспределения учащихся в другие школы.
Гарантийный срок здания уже завершился - школе 16 лет. Мы приложим все усилия, чтобы устранить последствия до 1 сентября", - отметили в отделе образования.
По факту обрушения создана специальная комиссия. Официальные выводы и причины обрушения будут озвучены после получения результатов технической экспертизы.
Напомним, в 2022 году на севере Казахстана рухнула крыша сельской школы.
23.07.2025, 12:15 59191
Двое рабочих водоканала погибли в Караганде
Предположительно, мужчины спустились в канализационный люк и отравились ядовитыми парами
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Караганда. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде двое работников ТОО "Караганда Су" погибли во время выполнения ремонтных работ. Предположительно, они отравились ядовитыми парами, спустившись в канализационный люк.
В пресс-службе предприятия сообщили, что несчастный случай со слесарями произошел во время плановых работ.
В настоящее время работает комиссия, инспекция труда проводит проверку. Ведется расследование", - сообщили в ТОО.
Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Караганды.
По факту гибели двух мужчин 29 и 46 лет зарегистрировано уголовное дело. По предварительным данным, они получили отравление канализационными газами при проведении работ в колодце по ремонту датчиков. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Ранее в ВКО во время ремонтных работ на месте прорыва водопровода в селе Улкен Нарын из-за обвала грунта погибли сварщик и слесарь коммунального предприятия "Нарын КомХоз Сервис".
23.07.2025, 11:00 60441
Пьяный астанчанин напал на несовершеннолетних девочек в столице
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный житель Астаны напал на двух несовершеннолетних сестер. Старшей девочке 12 лет, младшей всего 2 года.
О происшествии написал Instagram-паблик nemolchikz_official.
По его данным, сестры возвращались из магазина, когда на них напал неизвестный в состоянии алкогольного опьянения.
Начал приставать, тянуть за руку старшую, когда дети были уже рядом с домом. В какой-то момент он начал целовать за шею и хватать за грудь девочку, также целовал младшую, девочка дала отпор, он повалил на землю. От испуга девочка была дезориентирована и шокирована от происходящего, на секунды она прекратила сопротивление, в этот момент он повалил на землю младшую девочку, и старшая сестра громко закричала, схватила ребенка и смогла вырваться. Они добежали до подъезда, там стояли трое мужчин, соседи по дому, увидев их, подозреваемый, громко ругаясь и матерясь в общественном месте, сразу хотел убежать, но соседи за ним погнались и задержали. Несколько мужчин задержали подозреваемого и удерживали, пока не приехала полиция. Родители детей трижды вызывали полицию, подозреваемого задержали и водворила в ИВС", - говорится в информации.
Старшая девочка в результате нападения получила телесные повреждения: у нее ссадины на лице и ногах.
В информации также сообщается, что напавший на девочек был ранее судим.
По данным общественников, напавшему дали 15 суток ареста за "ругань в общественном месте и пообещали отдельно привлечь по статье 108-1 УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье - арест на срок до 60 суток.
По мнению общественников, в данном случае налицо насильственные действия сексуального характера (статья 121 УК РК) и попытка изнасилования (статья 120 УК РК).
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
По данному факту полицией начато досудебное расследование, проводится всесторонняя проверка. В рамках дела изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначены все необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный помещен в специальный приемник. Окончательная правовая квалификация его действий будет дана по результатам проверок", - сообщили в ведомстве.
Ранее казахстанец получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей. Их будут ставить на пожизненный административный надзор.
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