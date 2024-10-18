17.10.2024, 14:37 13946
Крупный пожар потушили в одной из новостроек в Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы потушили крупный пожар на пересечении улиц Байтурсынова и Курмангазы в жилом комплексе "Престиж Алатау", сообщили в городском ДЧС.
Как сообщили спасатели, пожар, возникший на 7-м этаже высотки, перекинулся на кровлю. 25 пожарных расчетов были направлены на место происшествия по повышенному рангу. Жильцы ЖК были эвакуированы.
В ДЧС отметили, что во время борьбы с огнем пожарные столкнулись с угрозой обрушения кровли.
Площадь пожара составила 350 квадратных метров. В 13.25 пожар был локализован и в 13.45 - ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.
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18.10.2024, 08:59 1241
В Актюбинской области пожарные предотвратили взрыв
Фото: МЧС РК
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Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области произошло возгорание в гараже на территории одного из частных жилых домов в городе Кандыагаше, сообщили в МЧС РК.
Командир отделения старший сержант гражданской защиты Шамаков Данат и пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Самрат Мейрамбек в составе пожарных расчетов пожарной части №8 оперативно извлекли два газовых баллона и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения, тем самым предотвратив взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, вчера пожарные потушили крупный пожар в одной из многоэтажек в Алматы.
17.10.2024, 11:09 16971
Жители Аягоза остались без отопления: завершен ремонт теплосети Дополнено
Фото: Depositphotos
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Семей. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Аягозе завершены ремонтные работы по восстановлению тепловой сети, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
С этого момента начался постепенный подъем температуры, и к утру она достигла 50 градусов. Территориальный департамент Комитета энергонадзора по области Абай держит ситуацию под контролем, обстановка стабильная", - заявили в ведомстве со ссылкой на Комитет энергонадзора.
Дополнено 17.10.2024, 11.20
В акимате Актюбинской области прокомментировали ситуацию с теплоснабжением в городе.
Отопление подключили ко всем домам, но проблемы по квартирам есть точечно, в том числе проблемы с готовностью дома, проблемы в самих квартирах. На каждое обращение выезжает специалист жилинспекции, Aqtobe Su-Energy Group (...) Например, в домах Военного городка отопление уже включили. Сегодня проверяют подачу (...) По адресу улице 8 Марта, 18а, тепло дали. Но по двум подъездам есть проблемы, сейчас специалисты КСК занимаются регулировкой. На улице ул. Козенкова работают специалисты", - заверила пресс-секретарь акима города Актобе Айгуль Байменова.
Напомним, вчера в Аягозе произошло аварийное отключение теплоснабжения. По данным акимата Абайской области, причиной стал выход из строя задвижки Д159.
Также газета "Диапазон" сообщала, что в редакцию поступают жалобы от актюбинцев, которые мерзнут в своих домах.
17.10.2024, 08:38 19591
В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла
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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали 17 октября в 03.23 землетрясение, эпицентр расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от Алматы. Об этом сообщили в МЧС РК.
По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в Алматы силой 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - отметили в МЧС РК.
Напомним, сегодня в Алматы пройдет сейсмотренировка. Сирены прозвучат в 10.00.
При проверке системы оповещения планируется включение сирен, перехват телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения. Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС", - сообщили в ДЧС Алматы.
16.10.2024, 20:50 27036
В Костанае на крыше многоэтажки забил фонтан кипятка
Произошел порыв трубы теплоснабжения
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Костанай. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за повреждения трубы теплоснабжения на крыше многоэтажки в Костанае забил фонтан кипятка, сообщает alau.kz.
16 октября в ходе строительно-монтажных работ, где производился капитальный ремонт кровли жилого дома, произошел порыв трубы теплоснабжения в связи с несвоевременным обслуживанием и заменой трубы. В результате чего подтопило одну квартиру. Сотрудники ПКСК заменили поврежденный участок гнилой трубы, авария полностью устранена", - сообщили в акимате города.
16.10.2024, 08:48 34841
В результате столкновения частных грузовых поездов в области Улытау пострадали несколько человек
Фото: КТЖ
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Жезказган. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау в результате столкновения частных тепловоза и локомотива пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании КТЖ.
15 октября в 10.10 на частных путях вблизи разъезда Сарысу произошло столкновение частного тепловоза и частного локомотива. В результате произошло опрокидывание пяти порожних полувагонов и тепловоза. Частные локомотивные бригады получили травмы средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе КТЖ.
По данным 24.kz, в результате инцидента пострадали четыре человека.
Отмечается, что происшествие не повлияло на движение других поездов и работу магистральной сети.
Как сообщалось ранее, в Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд.
15.10.2024, 19:43 43256
В новой котельной Сарани выявили ряд проблем
Фото: Depositphotos
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Караганда. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Множество проблем выявили в новой котельной Сарани. По словам жителей города, в домах все еще холодно. В регион прибыл министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По словам главы Минэнерго, произошедшее связано с рядом факторов. Окончательные выводы сделает комиссия.
Сейчас это все восстанавливается, работают ремонтные бригады. И вот окончательные выводы мы сделаем, но тем не менее работы по пуско-наладке будут продолжены, станция будет работать", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Он добавил, что в планах запуск не только первого, но и второго котла и в целом станция рассчитана на четыре котла.
Напомним, жители города Сарани в Карагандинской области пожаловались на отсутствие отопления в своих квартирах, в то время как в регионе уже выпал снег. По состоянию на 14 октября без отопления находились жители 85 домов.
На заседании правительства вне повестки был рассмотрен вопрос с началом отопительного сезона в Сарани. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил провести проверку и наказать виновных в проблемах в новой котельной.
14.10.2024, 19:29 60076
В Приозерском гарнизоне застрелился солдат-срочник
Фото: istockphoto.com
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Караганда. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 октября в одной из воинских частей Приозерского гарнизона военнослужащий срочной службы во время несения караульной службы выстрелил себе в голову из закрепленного оружия.
Случай не связан с прохождением воинской службы. По предварительной информации, военнослужащий совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта", - сообщили в пресс-службе Сухопутных войск РК.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся следственные мероприятия.
Военнослужащему до окончания установленного срока службы оставалось две недели. Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего. Его родным и близким будет оказана необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в Шахтинске военнослужащий-контрактник Национальной гвардии Казахстана совершил суицид.
До этого военнослужащий покончил с собой в Актау.
20 сентября офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник совершил суицид на территории военного института.
22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ.
14.10.2024, 15:01 64076
В Минтруда раскрыли подробности пожара, в котором погибли пятеро детей
В ту ночь мать уехала в город, в дом пришел мужчина, чтобы затопить печь
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Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подробнее о семье и о возникновении пожара в Жетикаре, где погибли пятеро детей, рассказала в кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.
По словам министра, женщина, у которой в пожаре погибли дети, трудилась в местном магазине уборщицей.
В ту ночь она уехала в город по неизвестным причинам.
В дом пришел мужчина 1995 года рождения. В 21.00 он затопил печь и ушел. Это мама прислала, чтобы дети не замерзли", - рассказала Жакупова.
Глава Минтруда также сообщила, что семья является получателем АСП. У женщины было трое детей от первого брака и трое - от второго. В мае она получила звание многодетной матери и была награждена орденом.
Мать получала около 320-330 тысяч тенге алиментов и 290 тысяч АСП в течение двух кварталов.
Напомним, тела пятерых детей обнаружили пожарные после пожара в жилом доме в Житикаре. Единственный, кто выжил из детей, - это старший брат. Ему 13 лет. В прокуратуре региона сообщили, что по факту начато досудебное расследование, предварительная причина пожара - оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела - на контроле Генерального прокурора.
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