Крупный пожар потушили в одной из новостроек в Алматы  

С 7-го этажа пожар перекинулся на кровлю

Фото: Кадр из видео

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы потушили крупный пожар на пересечении улиц Байтурсынова и Курмангазы в жилом комплексе "Престиж Алатау", сообщили в городском ДЧС.









Как сообщили спасатели, пожар, возникший на 7-м этаже высотки, перекинулся на кровлю. 25 пожарных расчетов были направлены на место происшествия по повышенному рангу. Жильцы ЖК были эвакуированы.





В ДЧС отметили, что во время борьбы с огнем пожарные столкнулись с угрозой обрушения кровли.





Площадь пожара составила 350 квадратных метров. В 13.25 пожар был локализован и в 13.45 - ликвидирован.





Информация о пострадавших не поступала.