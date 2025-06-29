Пожар произошел на центральном рынке Усть-Каменогорска   

Погибшие купались в том месте, где был установлен предупреждающий знак "Купание запрещено"

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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетний подросток и мужчина 1977 года рождения утонули на озере Сайран, сообщает служба спасения города Алматы.





Погибшие купались в том месте, где был установлен предупреждающий знак "Купание запрещено". По данным очевидцев, сейчас это место обнесли забором.





Тело подростка обнаружили водолазы республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.





Также в 19.26 из воды извлекли тело мужчины 1977 года рождения, который, по словам очевидцев, купался в состоянии алкогольного опьянения.





В службе спасения напомнили, что купание в этом месте строго запрещено.





Озеро Сайран в настоящее время не введено в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству. Несмотря на установленные предупреждающие знаки, население продолжает игнорировать запреты и купается в опасных, несанкционированных местах", - пояснили в службе спасения.





В прошлом году 40 алматинцев оштрафовали за купание в запрещенных местах, нарушение правил безопасности и распитие алкоголя. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч тенге.





В ДЧС Алматы сообщили, что купание на озере Сайран строго запрещено до завершения всех строительных, санитарных мероприятий и официального ввода объекта в эксплуатацию.





В случае нарушения запрета к гражданам будут применяться меры административного воздействия, включая штрафы, в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в ДЧС.





Между тем отдыхающих на Сайране начали штрафовать, сообщает КТК





Городской водоем после реконструкции еще официально не открыли. И купаться там запрещено. Но отдыхающих уже много: ежедневно озеро посещают несколько тысяч человек. Полицейские ведут разъяснительные беседы, но штрафовать за купание не могут. Зато штрафы предусмотрены за загрязнение зоны отдыха. Уже наказали 20 посетителей. И проводить там рейды придется каждый день. Ведь озеро буквально погрязло в бытовых отходах. И это при том, что зону отдыха только обновили", - говорится в сюжете телеканала.





Несмотря на то что официального открытия озера еще не было, набережная уже завалена мусором.





В песке лежат доски с гвоздями, повсюду разбросаны бутылки и упаковки от еды. Отходы можно заметить даже в воде. Но, несмотря на это, отдыхающих здесь много даже в будние дни. В водоеме беззаботно плещутся и взрослые, и дети. Не обращая внимания на проплывающие мимо пластиковые стаканчики, пакеты и куски картона. Посетители говорят, в озере можно заметить не только мусор", - сообщает телеканал.





Также на территории парка пока не работает ни один туалет. Благоустроенную зону обещали открыть еще месяц назад, но реконструкция затянулась. Тем не менее ежедневно водоем посещает до 4 тысяч человек.





Еще закрытая территория, еще больших мусорных ящиков нет. Они еще не поставили, не успели. А народ уже зашел. И мусорят, и даже в мусорный бак нормально не могут выбрасывать. Кидают все. Там мусор. Это не люди, это свиньи", - говорит местный житель Кудайберген Сабыр.





Аким Алматы Дархан Сатыбалды сделал выговор городским службам за неубранный мусор и потребовал навести порядок у озера.





Дано поручение установить дополнительно около 130 урн по всей территории Сайрана. Каждый день посты полиции на всей территории, начиная с утра до 2 часов ночи, проводят каждый день рейды. Сначала вели разъяснительные беседы, а теперь начали наказывать. Правда, только за грязь и мусор. Оштрафовали 20 человек. Им придется заплатить по 19 с половиной тысяч тенге", - рассказал пресс-секретарь управления развития общественного пространства Алматы Маханбет Кокимов.



