Пожар произошел в двухэтажном здании в Алматы

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - Вчера вечером в Медеуском районе Алматы произошел пожар в двухэтажном здании, передает Kazakhstan Today.





Сообщение о пожаре поступило в ДЧС в 22.44. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 4 минуты, в 22.48, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.





К моменту прибытия пожарных расчётов обстановка была следующая: кровля здания горела открытым пламенем. Создалась угроза распространения огня на второй этаж. Для борьбы с огнем был создан оперативный штаб, введены дополнительные стволы на тушение и защиту. Пожар локализован в 00.12 и ликвидирован в 00.35. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - уточнила она.





Для ликвидации пожара было задействовано 30 человек личного состава и 12 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.





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