Пожар произошел в одном из торговых домов Астаны

Астана. 12 ноября. Kazakhstan Today - В магазине "Сабындыколь", расположенном на улице Карасай батыра в Астане, произошел пожар, передает Kazakhstan Today.





Сообщение о пожаре поступило в 13.02. По данным пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК, на первом этаже торгового дома горели бутики на площади 100 квадратных метров. В ходе тушения пожара спасена женщина.

Пожар был локализован в 13.34 и полностью ликвидирован в 13.41. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в КЧС.





В тушении пожара были задействованы 26 человек личного состава, 6 единиц техники ДЧС Астаны, 4 сотрудника и одна единица техники ЦРАОСО.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства