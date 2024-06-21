Пожар в Иле-Балхашском резервате ликвидировали

Фото: МЧС РК

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Конаев. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Камыш горит на территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области, - Камыш горит на территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".





11 июня в 13.45 поступило сообщение от лесного хозяйства о том, что произошло загорание камышистой растительности в болотистой местности на территории Иле-Балхашского резервата. Предварительная причина - грозовой разряд. По данным МЧС на 13 июня, площадь пожара - 30 га", - проинформировали в пресс-службе.





Фото: gharysh.kz





Подчеркивается, что первые термоточки зафиксированы 11 июня в 11.15.





На сегодняшний день, по данным космического мониторинга, площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш на 18 июня составляет 2794,79 га", - добавили в "Қазақстан Ғарыш Сапары".





Дополнено 19.06.2024, 20.24





По данным космического мониторинга АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", на территории резервата открытого огня не наблюдается. Происходит тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 га, что подтверждается космоснимками.





В МЧС РК подчеркнули, что угроза населенным пунктам отсутствует, так как ближайшее село Караой находится в 90 км от резервата.





Проведено окараулирование участка. Масштаб пожара будет установлен комиссией Министерства экологии, в которую также войдут сотрудники МЧС РК.









Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались , что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.





12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.





В прошлом месяце двум руководителям резервата вынесли приговор. Они осуждены на 7 лет лишения свободы.



