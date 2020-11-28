Пожар в многоквартирном доме в Алматы: эвакуировано 10 человек

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня ранним утром произошел пожар в многоквартирном доме в Ауэзовском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

В 04.09 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова в Ауэзовский район. По прибытии первых подразделений открытым пламенем горела квартира на третьем этаже - с переходом огня на балкон четвертого этажа и кровлю дома на общей площади 60 квадратных метров. На безопасное место было эвакуировано 10 человек, в том числе трое детей. Незамедлительно звеном газодымозащитной службы поданы пожарные стволы на тушение и защиту соседних квартир. На тушение кровли дома с пожарной автолестницы подан лафетный ствол. Несмотря на большое количество личного автотранспорта, заставленного на подъездных путях к дому, пожар локализован за 34 минуты и ликвидирован в 05.02. Принятыми мерами не допущено распространение пожара на соседние квартиры, кровлю дома также удалось отстоять", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы .

По ее информации, еще до прибытия пожарных подразделений бригадой скорой помощи была госпитализирована женщина 1937 года рождения.





В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 30 сотрудников службы взаимодействия.

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