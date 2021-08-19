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Пожар в Павлодаре: мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры

18.08.2021 7534
Пожар в Павлодаре: мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры
Фото: из открытых источников
ПАВЛОДАР. 18 АВГУСТА - Мужчина выпрыгнул со второго этажа горящего дома в Павлодаре, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, пожар возник под утро в двухэтажном жилом доме. 
 

18 августа, в 05.30, произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Павлова, 55. Горели домашние вещи, мебель, деревянные окна и межкомнатные деревянные двери. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожарные успели вынести из квартиры 50-литровый газовый баллон. 45-летний хозяин квартиры до прибытия пожарных выпрыгнул из окна второго этажа, служба Центра медицины катастроф доставила его в городскую больницу №1. Мужчину доставили в отделение нейрохирургии", - говорится в сообщении ДЧС.

 
В пресс-службе ДЧС уточнили, что из дома самостоятельно эвакуировались 11 человек.
 

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