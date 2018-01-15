Пожар в пятиэтажном доме произошел из-за хлопка газовоздушной смеси

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Пожар в квартире пятиэтажного дома произошел из-за хлопка газовоздушной смеси, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 10.44 на пульт 101 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире в микрорайоне Таугуль. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10.54, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

"Как выяснилось, в результате хлопка газовоздушной смеси произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные предотвратили распространение огня на верхние и нижние этажи", - отметила она.

Также Баймухамбетова проинформировала, что с места пожара с термическим ожогом доставлен в 4-ю ГКБ 42-летний мужчина.

Пожар локализован 11.00 и ликвидирован в 11.08. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

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