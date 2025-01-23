Пожар в турецком отеле: Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с многочисленными жертвами

Фото: Murad Sezer/Reuters

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Анкара. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами пожара в высокогорном турецком отеле, сообщает Акорда.





С глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара на горнолыжном центре Карталкая, расположенном в провинции Болу", - написал президент в телеграмме.





От имени народа Казахстана и от себя лично он выразил искренние соболезнования президенту Турции, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.





Напомним, пожар в ресторане 12-этажного деревянного высокогорного отеля Grand Kartal вспыхнул в ночь на 21 января, около 03.30. Огонь очень быстро охватил все здание.





По последним данным, на горнолыжном курорте погибли 76 человек, и это не окончательная цифра, поскольку на месте продолжается разбор завалов. Еще более 50 человек госпитализированы и находятся в больницах в тяжелом состоянии. Общее число зарегистрированных в тот день постояльцев разнится от 234 до 238.