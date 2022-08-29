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Пожарные ликвидировали пожар в магазине Алматы

28.08.2022, 17:00 10326
Пожарные ликвидировали пожар в магазине Алматы
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 28 АВГУСТА - Пожарные Алматы ликвидировали возгорание в оптомаркете "Сабыржан" в Алмалинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пожарные за 25 минут локализовали загорание одноэтажных торговых бутиков и отстояли от огня оптомаркет "Сабырыжан", - сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

 
28 августа в 15.42 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на улице Райымбека в Алмалинском районе. Пожарные прибыли через семь минут.
 
По прибытии установлено горение одноэтажных торговых бутиков и столовой. Создалась угроза распространения огня на двухэтажное здание магазина "Сабыржан".
 
На месте было создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами пожар локализовали за 25 минут, пожар был полностью ликвидирован в 16.31.
 
Личный состав ДЧС города Алматы переведен на усиленный вариант несения службы в праздничные дни.
 

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Мужчина спас унесенных в море девочек в Актау

28.08.2022, 20:58 6436
АКТАУ. 28 АВГУСТА - На территории базы отдыха "Золотое солнышко" в Актау мужчина спас двух девочек, унесенных от ветра далеко от берега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инцидент произошел 21 августа ближе к вечеру. Компания взрослых с детьми отдыхала на базе отдыха "Золотое солнышко". Дети беззаботно плескались в воде, а взрослые делали шашлыки", - цитирует газета "Лада" одну из свидетельниц происшествия. 

 
Две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде прямо у кромки берега. Ничего не предвещало беды. Неожиданно резкие порывы ветра стали уносить сапборд в море. 
 
Мать одной из девочек не умела плавать, поэтому звала на помощь очевидцев с пляжа. Вскоре в сторону сапборда поплыл неизвестный, который впоследствии и спас детей. 
 
Родительницы спасенных девочек говорят, что мужчина представился Александром, однако категорически отказался от вознаграждения. Они считают, что о его подвиге должна знать вся страна.
 
Ажар Айболаткызы, свидетельница случая, написала об этом пост на своей странице в Facebook и отметила ДЧС. После они сами связались с ней в целях установления обстоятельств дела, сообщили, что будут представлять Александра к награде, и поблагодарили девушку за освещение события.
 

В Атырау водитель автомобиля сбил ребенка на электросамокате

28.08.2022, 13:55 12436
В Атырау водитель автомобиля сбил ребенка на электросамокате
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 28 АВГУСТА - В Атырау иностранный гражданин, управляющий автомашиной, сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10-летнего мальчика на электросамокате сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Атырау", - сообщили в Polisia.kz.

 
Отмечается, что ребенок доставлен в больницу. 
 
В настоящее время ведется сбор соответствующих документов. По уточненной информации, водитель автомобиля является иностранным гражданином.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев сообщал, что для управления электросамокатом необходимо достичь 16-летнего возраста. 
 

В Уральске произошел пожар на мусорном полигоне

28.08.2022, 11:37 13671
В Уральске произошел пожар на мусорном полигоне
Фото: Кадр с видео
УРАЛЬСК. 28 АВГУСТА - На территории карьера ТОО "Жайык - таза кала" произошел пожар. Ориентировочная площадь возгорания - 1 гектар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
27 августа в 18.25 на улице Сырыма Датова в Уральске на территории карьера ТОО "Жайык - таза кала" произошло возгорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. 
 
Угрозы распространения огня нет.

 
В данный момент продолжается тушение возгорания и засыпка грунтом мусорного полигона. 
 
В пожаротушении задействованы 22 сотрудника и 6 единиц техники от ДЧС ЗКО, 34 работника и 23 единицы техники от ТОО "Жайык - таза кала".
 

Тело пропавшего в Косшы мальчика обнаружили в септике

27.08.2022, 15:51 24246
КОКШЕТАУ. 27 АВГУСТА - Тело пропавшего вчера в Косшы шестилетнего мальчика обнаружили в частном септике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

26 августа около 21.30 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что двумя часами ранее его 6-летний сын ушел играть во двор и с тех пор его местонахождение неизвестно", - сообщили в ДП Акмолинской области. 

 
Полиция обнаружила, что мальчик утонул в частном септике. 
 
В полиции обратились к жителям Косшы с просьбой закрыть септики, чтобы не допустить повторения трагедии.
 

Двухлетняя девочка выпала из окна в СКО

27.08.2022, 15:35 24676
Двухлетняя девочка выпала из окна в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 АВГУСТА - Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в райцентре Бесколь Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Девочка находилась под присмотром сестры-старшеклассницы и выпала из окна через москитную сетку", - сообщает Polisia.kz.


В настоящее время, по сообщению медиков, состояние девочки стабильно тяжелое. Материалы по данному факту будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. 
 
В полиции напомнили, что малолетних детей не следует оставлять без присмотра взрослых. Семьям, в которых есть малолетние дети, необходимо позаботиться о блокираторах на окна, чтобы снизить риск несчастного случая. Также рекомендуется убирать от окон стулья, табуреты и другие предметы, по которым ребенок может залезть на подоконник.

Ранее в Караганде трехлетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа. 
 

Птица повредила закрылок самолета, летевшего из столицы в Алматы

27.08.2022, 12:34 26611
Птица повредила закрылок самолета, летевшего из столицы в Алматы
Фото: Air Astana
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС9960 Нур-Султан - Алматы, обнаружены следы попадания птицы в закрылок с повреждением (образовалась вмятина)", - сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana. 

 
Отмечается, что ремонт будет выполнен персоналом инженерно-технического департамента авиакомпании.
 
Ранее в авиакомпании сообщили, что столкновение с птицами является одной из причин задержек самолетов. С начала этого года уже произошло 63 случая столкновений с птицами, 10 из них привели к повреждениям воздушных судов.
 

В ДТП в Карагандинской области погибли двое взрослых и трое детей

27.08.2022, 09:00 29556
В ДТП в Карагандинской области погибли двое взрослых и трое детей
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
КАРАГАНДА. 27 АВГУСТА - Супруги и трое их детей погибли в ДТП в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным полиции, еще один ребенок находится в больнице.
 

26 августа около 23.00 на автодороге Балхаш - Приозерск в 23-м км от поселка Гульшат в направлении города Приозерск 35-летний водитель автомашины "Опель Вектра", выехав на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются), допустил лобовое столкновение с автомашиной "Хово" под управлением 25-летнего водителя", - сообщается в Telegram-канале МВД РК.

 
В результате ДТП водитель, его 30-летняя пассажирка (супруга) и трое их несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, еще один ребенок госпитализирован. 
 
Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. 
 

В Шымкенте в ДТП погибла мать троих детей

26.08.2022, 20:59 33791
В Шымкенте в ДТП погибла мать троих детей
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 26 АВГУСТА - 26 августа на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Кошерова произошла авария с участием автомашин Toyota Camry и Audi S8, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, трое малолетних детей с разными телесными повреждениями доставлены в городскую детскую больницу, сообщает Polisia.kz
 
Водителям автомашин и двум пассажирам оказали медицинскую помощь в городской клинической больнице, после чего их отпустили домой. 
 
Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование.
 

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