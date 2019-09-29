В Костанае пожилые супруги насмерть отравились угарным газом

Костанай. 28 сентября. Kazakhstan Today - Пожилая семейная пара погибла из-за неисправной печи в Костанае, передает Kazakhstan Today.
27 сентября в Костанае, в одном из частных жилых домов на проспекте Абая, предварительно из-за неисправности отопительной печи на природном газе, получили отравление и скончались на месте хозяин дома 1939 года рождения и его супруга 1938 года рождения. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства