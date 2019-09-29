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В Костанае пожилые супруги насмерть отравились угарным газом

28.09.2019, 14:13 14041
Костанай. 28 сентября. Kazakhstan Today - Пожилая семейная пара погибла из-за неисправной печи в Костанае, передает Kazakhstan Today.
 

27 сентября в Костанае, в одном из частных жилых домов на проспекте Абая, предварительно из-за неисправности отопительной печи на природном газе, получили отравление и скончались на месте хозяин дома 1939 года рождения и его супруга 1938 года рождения. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

 

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