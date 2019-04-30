Предположительно, две гранаты изъяли в доме у семейного дебошира в Караганде

Караганда. 29 апреля. Kazakhstan Today - Предположительно, две гранаты - учебную и сувенирную - изъяли в доме у семейного дебошира в Караганде, передает Kazakhstan Today.

28 апреля текущего года, около 17.00, на телефон 102 позвонила 64-летняя жительница города с сообщением о семейной ссоре. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной полиции установили, что 44-летний сын женщины устроил семейный скандал. Кроме этого, был выявлен предмет, похожий на взрывное устройство. На место были вызваны все экстренные службы, из дома эвакуировали 40 человек, сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Осмотрев квартиру, сотрудники ДП региона изъяли в спальной комнате, предположительно, одну учебную и одну сувенирную гранату. В 17.35 была дана команда "отбой".

По данным полиции, в отношении 44-летнего мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 73 КоАП РК.

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