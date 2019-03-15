При столкновении двух иномарок в Караганде два человека пострадали, один погиб

Караганда. 23 ноября. Kazakhstan Today - В четверг, в 19.00, в Октябрьском районе Караганды столкнулись две иномарки, передает Kazakhstan Today.
41-летний водитель автомашины "Тойота-Карина", по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной "Тойота-Ленд-Крузер-Прадо" под управлением 57-летнего жителя города. В результате ДТП водитель автомашины "Тойота-Карина" от полученных травм скончался, двое пассажиров с различными травмами госпитализированы", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
По факту ДТП назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства