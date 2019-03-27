При столкновении трех автобусов в столице погибли два человека, ранены 27

Фото: astana.gov.kz

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Двое погибли, 27 человек пострадали при столкновении трех автобусов в столице, передает Kazakhstan Today.

На данный момент в аварии двое погибших и 27 пострадавших. Погиб 66-летний водитель автобуса и 26-летняя пассажирка, пишет сайт столичного акимата.

В городскую многопрофильную больницу №2 доставлены 25 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Троих пациентов оперируют, трое находятся в отделении интенсивной терапии.

В городскую больницу №1 доставлен один пострадавший - фельдшер скорой медицинской помощи госпитализирован в отделение нейрохирургии с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". Машина скорой помощи также попала в ДТП. Второй пострадавший - фельдшер СМП - доставлен в Центральную дорожную больницу с травмой колена. Его состояние удовлетворительное, отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В целом задействованы до 22 бригад скорой помощи и одна бригада Центра медицины катастроф, бригады еще работают.

Как сообщалось ранее, крупное ДТП с участием трех автобусов и легковых автомобилей произошло сегодня по улице Улы Дала на пересечении с проспектом Кабанбай батыра. Автобус пригородного маршрута № 303 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. Далее были задеты автобус № 53 и машина скорой помощи, проинформировали в компании "Aстана LRT".

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