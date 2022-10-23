При взрыве на военном складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек

Фото: telegram/mudofaavazirligi
Ташкент. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Узбекистана проинформировали о состоянии пострадавших в результате взрыва на складе Министерства обороны в населенном пункте Малик Сырдарьинской области.
Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в результате данного происшествия. Установлено, что в 05:01 в районное отделение скорой помощи поступило сообщение о взрыве в селе Малик. После этого 12 из 16 пострадавших пациентов были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района", - информирует ведомство.
Всем пострадавшим была оказана немедленная первая помощь. В частности, 5 граждан были доставлены в отделение неотложной помощи Сырдарьинского районного медицинского объединения, а 7 пациентов получили амбулаторную помощь. Также 4 пациента находятся в стационаре в Сырдарьинском филиале Республиканского научного центра скорой медицинской помощи, сообщили в Минздраве Узбекистана.
Напомним, сегодня ночью на складе Министерства обороны Узбекистана в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. В настоящее время по факту ЧП ведется расследование.