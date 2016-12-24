Прибытие трех поездов задерживается из-за схода вагона вблизи Семея

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - На железнодорожном участке Дегелен-Семей произошел сход вагона грузового поезда, из-за чего задерживается прибытие в пункт назначения трех пассажирских поездов, сообщила пресс-служба АО "КТЖ-Грузовые перевозки".

По данным компании, 24 декабря 2016 года в 12.20 на участке Дегелен-Семей Семейского отделения дороги при следовании грузового поезда №3498 произошел сход одного вагона, принадлежащего компании ТОО "Petroleum". Жертв и пострадавших нет, передает Kazakhstan Today.

"На место прибыл восстановительный поезд. Работает специальная комиссия АО "НК "КТЖ", в состав которой вошли представители ТОО "Petroleum". По предварительным данным, причиной схода вагона стал излом боковой рамы. Собственнику выгона будет предъявлено требование о восстановлении ущерба", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что в настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирские поезда, следующие по маршрутам Лениногорск - Астана, Алматы-1 - Павлодар, Павлодар - Алматы-1, прибудут к местам назначения с опозданием. Возобновить движение планируется в 21.30.

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