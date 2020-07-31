Причиной повреждения корпуса самолета Qazaq air стал удар молнии

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Удар молнии стал причиной повреждения корпуса самолета Qazaq air, обнаруженного после выполнения авиарейса Усть-Каменогорск - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета гражданской авиации, 24 июля текущего года на послеполётном осмотре воздушного судна авиакомпании Qazaq air, прилетевшего из Усть-Каменогорска в Нур-Султан, были выявлены следы попадания молнии в нижнюю, среднюю и центральную часть фюзеляжа.

Авиакомпанией Qazaq air была создана техническая комиссия по обследованию указанных повреждений. Было обнаружено восемь точек повреждения диаметром от 2 до 6 миллиметров, толщиной от 1 до 2,5 миллиметра в виде прожженных участков в местах расположения заклепок фюзеляжа, что характерно для повреждений, полученных в результате разряда атмосферного электричества в условиях грозы по маршруту полета", - уточнили в ведомстве.

Службой сервисного обслуживания и технического сопровождения компании-производителя воздушного судна De Havilland Aircraft of Canada Limited рекомендовано проведение ремонтных работ согласно руководству по ремонту конструкции планера. В настоящее время воздушное судно не эксплуатируется.

Эксплуатация будет возобновлена после выполнения временного ремонта указанных повреждений обшивки воздушного судна и предоставления технического акта о допуске воздушного судна к эксплуатации, уточнили в КГА.

Также в ведомстве отметили, что данное авиационное событие, в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов, не подлежит расследованию комиссией уполномоченного органа в сфере гражданской авиации. Авиакомпанией Qazaq air проводится собственное расследование авиационного события.

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