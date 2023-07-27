Природный пожар в Абайской области локализован   

Площадь возгорания составляет 350 га, из них 150 га - лесной массив

Фото: МЧС РК

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Семей. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Природный пожар в области Абай вчера в 19.33 оперативно локализован совместными усилиями подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям и лесхоза.









По информации ГЛПР "Семей орманы", площадь составляет 350 га, из них 150 га - лесной массив, сообщает пресс-служба МЧС.





В настоящее время производится тушение кромки пожара.





Тушение пожара осложняется неблагоприятными погодными условиями: высокой температурой воздуха, сильным порывистым ветром и наличием густо растущих культур, а также солончаковой и болотистой местностью", - отметили в министерстве.









По словам начальника дежурной части Центра управления в кризисных ситуациях Эльдора Раимбекова, министр по ЧС после прибытия в область Абай в связи с локализацией пожара в данной области направился на место пожара в Павлодарскую область для личного контроля оперативных работ по ликвидации огня на территории "Ертіс орманы".





МЧС РК





В тушении огня в Павлодарской области задействованы порядка 200 человек личного состава и более 50 единиц техники.





Ориентировочная площадь пожара 800 га. Угрозы населенным пунктам нет.





На место дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей в количестве 150 человек личного состава и более 30 единиц техники.





Вчера утром в резервате "Семей орманы" загорелась сухая трава и деревья на территории Бегенского лесничества, в 57-м и 58-м кварталах. На место пожара были направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части МЧС и ДЧС ВКО. Также в резерват была направлена авиация МЧС.





На место происшествия вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, который провел заседание оперативного штаба.





Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров, а в течение следующих суток выросла еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров.





Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.





В результате пожара погибли 14 человек. За мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, они награждены орденом "Құрмет" посмертно.





Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.



