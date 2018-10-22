Пропавшая журналистка найдена мертвой в Алматы

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - Пропавшая журналистка, продюсер одного из музыкальных телеканалов Айгерим Мусаева найдена мертвой в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в полиции, 20 октября в 00.20 на железнодорожных путях в Турксибском районе города был обнаружено тело молодой женщины.

"Документов, подтверждающих личности, при ней не оказалось. Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело было доставлено в городской морг. Молодая женщина была опознана родным братом как Мусаева Айгерим", - сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее поступило заявление о пропаже от супруга погибшей. Он сообщил, что 19 октября его жена ушла из дома после семейной ссоры.

У Айгерим Мусаевой осталось двое маленьких детей.

В настоящее время сотрудниками ДВД на транспорте проводятся следственные мероприятия.

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