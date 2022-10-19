Пропавшего в Акмолинской области особенного ребенка нашли в столице

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября в отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение от 40-летней местной жительницы. Она рассказала, что около 13.00 ее сын вышел из дома и пропал, сообщает - 17 октября в отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение от 40-летней местной жительницы. Она рассказала, что около 13.00 ее сын вышел из дома и пропал, сообщает Polisia.kz

По словам женщины, ребенок страдает заболеванием нервной системы, является инвалидом II группы. Помимо пропавшего мальчика, она в одиночку воспитывает еще пятерых детей.

По словам матери, незадолго до исчезновения сын играл во дворе дома, женщина отлучилась на несколько минут, чтобы развесить белье, а когда вернулась, мальчика рядом было.

Найти ребенка своими силами сельчанке не удалось. Около 17.00 она обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники Целиноградского РОП приступили к поискам мальчика, ориентировка с его приметами была передана нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации.

В результате проведенных мероприятий около 19.00 несовершеннолетнего нашли в микрорайоне Коктал Астаны.

Установлено, что никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.