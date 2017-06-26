Пропавшего в районе дач 10-летнего мальчика ищут в Костанае

Костанай. 26 июня. Kazakhstan Today - В Костанае уже двое суток ищут 10-летнего мальчика, который пропал в районе дач "Садовод-строитель" - "КСК", передает Kazakhstan Today.

По словам родственников, ребенок пропал 24 июня. В этот день Ришат Харикоглу находился в гостях у тёти, играл с детьми примерно в 12.00. Затем дети уехали, и он остался один, позвонил маме, сказал, что всё хорошо. Позже его стали звать на обед, но мальчика уже не было, пишет портал alau.kz .

Родные ребенка обратились в полицию. К поискам также подключились волонтеры.

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