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Пропавшего в районе дач 10-летнего мальчика ищут в Костанае26.06.2017
  • Фото: http://alau.kz
Происшествия  10:12

Костанай. 26 июня. Kazakhstan Today - В Костанае уже двое суток ищут 10-летнего мальчика, который пропал в районе дач "Садовод-строитель" - "КСК", передает Kazakhstan Today.

По словам родственников, ребенок пропал 24 июня. В этот день Ришат Харикоглу находился в гостях у тёти, играл с детьми примерно в 12.00. Затем дети уехали, и он остался один, позвонил маме, сказал, что всё хорошо. Позже его стали звать на обед, но мальчика уже не было, пишет портал alau.kz.

Родные ребенка обратились в полицию. К поискам также подключились волонтеры.
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Фото: http://alau.kz
Пропавшего в районе дач 10-летнего мальчика ищут в Костанае
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