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Пропавший 20-летний парень нашелся в Костанае

28.10.2020 9181
Костанай. 28 октября. Kazakhstan Today - Пропавший парень 2000 года рождения найден в Костанае. С ним все в порядке, передает Kazakhstan Today. 
 
Сотрудники управления полиции Костаная заметили пропавшего Олега Ганю на остановке в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время парень доставлен в управление полиции города для выяснения всех обстоятельств, после чего будет передан родителям. 
 
По информации kstnews.kz маму парня уже уведомили.

Напомним, 22 октября в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница поселка Баганалы с просьбой оказать содействие в поисках ее 20-летнего сына Олега Гани.
 

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