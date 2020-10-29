Пропавший 20-летний парень нашелся в Костанае

Костанай. 28 октября. Kazakhstan Today - Пропавший парень 2000 года рождения найден в Костанае. С ним все в порядке, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники управления полиции Костаная заметили пропавшего Олега Ганю на остановке в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время парень доставлен в управление полиции города для выяснения всех обстоятельств, после чего будет передан родителям.

По информации kstnews.kz маму парня уже уведомили.





Напомним, 22 октября в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница поселка Баганалы с просьбой оказать содействие в поисках ее 20-летнего сына Олега Гани.

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