В Костанайской области разыскивают 20-летнего жителя села Баганалы

Костанай. 28 октября. Kazakhstan Today - В Костанайской области разыскивают 20-летнего Олега Ганю - брата жестоко убитой педофилом Виктории Гани , передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 22 октября в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница поселка Баганалы с просьбой оказать содействие в поисках ее 20-летнего сына, сообщает портал qostanai.media

Олег Ганя ушел из дома 15 октября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. При себе парень имел сотовый телефон.

Сотрудниками отдела полиции района заведено розыскное дело. На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав департамента полиции области, в поисках также задействованы волонтеры. По указанию руководства департамента создана оперативно-поисковая группа", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате проведения розыскных мероприятий полиция установила, что с 16 по 18 октября парень находился в селе имени И. Павлова (бывшая Борис-Романовка) Костанайского района у своих знакомых. После этого он на попутном транспорте направился в Костанай.

Сейчас поиски продолжаются.

Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Викторовича Гани (родился 23 июля 2000 года), просим сообщить об этом в полицию по телефону 102.

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