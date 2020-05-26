Пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы: погиб полицейский

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - В Алматы пьяный водитель протаранил блокпост, погиб 42-летний полицейский, еще один в тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

25 мая, в 05.26, водитель автомашины марки БМВ, 1992 года рождения, следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр, в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области допустил наезд на блокпост №4.

Сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне который находились двое сотрудников полиции", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматы.





Один из патрульных - 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев скончался до приезда бригады скорой помощи. По информации полиции, полученные травмы, были несовместимые с жизнью. Второй патрульный - сержант полиции Дастан Абдыканов в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города.

Водитель БМВ взят под стражу. По данному факту начато досудебное расследование.

Руководство и личный состав департамент полиции города Алматы выражают глубокое соболезнование семье погибшего при исполнении служебных обязанностей Жалгаса Жангазиева и разделяют невосполнимую утрату", - заключили в полиции.

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