Пьяный житель Атырау повредил арт-объект в центре города

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АТЫРАУ. 13 ИЮЛЯ - О пьяном мужчине, забравшемся на конную скульптору по улице Сатпаева, полицейским сообщил неизвестный прохожий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проверке полицейские установили личность 43-летнего жителя Уральска, который действительно повредил скульптуру. По результатам медицинской экспертизы выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени, сообщает ATPress.kz

В соответствии с частью 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях и частью 3 статьи 440 Кодекса РК об административных правонарушениях составлены административные протоколы. По решению суда мужчина задержан на 5 суток.





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