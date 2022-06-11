Пять человек оказались под завалами на заводе "АрселорМиттал Темиртау"

Фото: arcelormittal.kz
В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10м) под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ", работы по их извлечению продолжаются, сообщает пресс-служба предприятия.
Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на "АрселорМиттал Темиртау". Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице. На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал на своей странице в Facebook аким Карагандинской области Женис Касымбек.
10 июня в 07.50 водитель, управлявший автомашиной марки БМВ 525, следуя по Кульджинскому тракту в западном направлении, предварительно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки "Мерседес Бенц". В результате оба водителя и пассажир автомашины "Мерседес Бенц", женщина 1978 года рождения, скончались на месте ДТП", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Около 03.05 водитель автомашины марки BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита", - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.
В результате происшествия водитель автомашины BMW получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Бостандыкского района", - добавил Олжас Шарипов.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на траснпорте.
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