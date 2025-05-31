Двое погибли, 12 пострадали: взрыв произошел на АЗС в Атырауской области

Фото: ДЧС Алматы

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Атырау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции, сообщает Telegram-канал - В городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции, сообщает Telegram-канал Atyrau online





Как сообщили в акимате Жылыойского района, на месте происшествия сразу же начались аварийно-спасательные работы.





На данный момент пожарные подразделения продолжают борьбу с возгоранием" - сообщили в районном акимате.





Дополнено 30.05.2025, 20.34





На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства в составе 60 человек и 10 единиц техники ДЧС и НГПС.





Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны.





По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. Площадь и причина пожара устанавливаются", - сообщили в ДЧС.





Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба в связи с возгоранием и взрывом на автозаправочной станции "Ниет" в Кульсары.





Дополнено 30.05.2025, 20.43





К настоящему моменту известно о 14 пострадавших, из них двое скончались. Остальные получили ожоги и травмы различной степени тяжести.





Все они были доставлены в центральную больницу Жылыойского района, однако по мере поступления новых пострадавших и ухудшения состояния некоторых из них из города Атырау в Кульсары были направлены дополнительные бригады медицинских специалистов и оборудование для экстренной помощи.





Состояния пациентов разные. У одних - ожоги, у других - множественные травмы. Всем оказывается необходимая помощь. Медперсонал работает в усиленном режиме", - сообщили в акимате.