20.02.2025, 15:03 15376
Пятеро работников пострадали при взрыве в канализационном коллекторе в Петропавловске
По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси
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Петропавловск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске во время взрыва в канализационном коллекторе пострадали пятеро работников ТОО "Кызылжар су", сообщает региональное издание "Петропавловск News".
Вечером 19 февраля в Петропавловске, во дворе дома на улице Жукова, 36, произошло ЧП. Работники ТОО "Кызылжар су" проводили демонтаж старой трубы в канализационном коллекторе, когда произошел взрыв.
Пострадавших на скорой доставили в многопрофильную городскую больницу.
Четверо мужчин с ожогами кожи лица 1-2-й степени общей площадью 3% были госпитализированы в стационар. Одного пациента с диагнозом "термический ожог ушных раковин" отправили домой", - прокомментировал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Кайрат Мажитов.
По его данным, сейчас состояние пациентов стабильное, однако им предстоит длительное лечение.
В пресс-службе областного департамента полиции проинформировали, что, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.
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20.02.2025, 19:16 13431
В Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок
Фото: pixabay.com
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Семей. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины с новорожденным в Абайской области.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, департамент комитента медицинского и фармацевтического контроля проводит соответствующую проверку. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам всех необходимых исследований", - сообщили в департаменте полиции региона.
В ведомстве напомнили, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
20.02.2025, 15:13 14581
В "Казахмысе" исключили версию обрушения на шахте в Улытауской области
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На месте ЧП на шахте рудника "Жомарт" не обнаружены следы обрушения пород, сообщили в ТОО "Корпорация "Казахмыс".
Первоначальной версией было обрушение. Но после спуска аварийно-спасательных бригад выяснено, что обрушений нет", - говорится в сообщении компании.
Работа рудника приостановлена на время расследования. Ведется анализ причин инцидента, связанного с выбросом природного газа.
Компания активно сотрудничает с правительственной комиссией и следственными органами и намерена внести корректировки в свои стандарты безопасности. За последние три года "Казахмыс" инвестировал более 87 млрд тенге в охрану труда, а на 2025 год запланировано финансирование в размере 38 млрд тенге. Компания подчеркивает, что безопасность работников остается ее приоритетом", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошла авария, в результате которой погибли семь работников. Первоначально причиной трагедии назвали обрушение пород, позже вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что по предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
20.02.2025, 12:24 17846
Девять школьников отравились неизвестным продуктом в Атырауской области
Все дети были госпитализированы
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Атырау. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Девять школьников попали в больницу с отравлением в Атырауской области, сообщает управление здравоохранения региона.
18 февраля в Кобдинскую районную больницу поступили ученики Кобдинской средней школы с признаками отравления. Установлено, что один из школьников принес в школу купленный вне учебного заведения продукт неизвестного происхождения. После его употребления у семерых детей возникло недомогание, остальные почувствовали себя плохо из-за сильного запаха", - рассказали в управлении.
Госпитализированным детям была оказана медицинская помощь. Сегодня все они выписаны из стационара домой.
Изъятый продукт направлен на экспертизу, ведется расследование.
Осенью прошлого года массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистауской области. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.
20.02.2025, 12:01 18496
Новая шахтерская трагедия - лишь часть общей картины - Ranking
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новая шахтерская трагедия - лишь небольшая часть общей картины производственного травматизма в Казахстане, пишет Ranking.
Агентство проанализировало статистику по подобным уголовным делам и численности жертв производственного травматизма последних лет в Казахстане.
За прошлый год в стране на 29,5% выросло количество регистрируемых уголовных дел по правонарушениям, касающимся правил безопасности при ведении горных или строительных работ. За январь-декабрь 2024 года в реестре досудебных расследований было зафиксировано 79 таких дел. Это нельзя назвать рекордом - более заметные показатели наблюдались в 2022-м (96) и в 2021-м годах (81). В январе текущего года комитет отчитался о регистрации 11 уголовных дел по статье 277 УК РК", - отмечает агентство.
При этом число дел, переданных в суд за этот период, в несколько раз меньше общего количества. К примеру, в 2024 году из 97 рассматриваемых уголовных дел в суд было передано всего 14. Это связано с несколькими факторами.
Во-первых, расследование ЧП, как правило, занимает несколько месяцев, и поэтому часть дел попадают в категорию тех, по которым сроки досудебного расследования в отчетном периоде прерываются. Другими словами, такие дела по документам просто "переходят" на следующий год. В 2024 году по 38 уголовным делам были прерваны сроки расследования, из них в 26 случаях это произошло по причине назначения дополнительных экспертиз. Например, уголовное дело о гибели 46 горняков в шахте имени Костенко в Карагандинской области, произошедшей в октябре 2023-го, было передано в суд только спустя 15 месяцев, в середине февраля 2025 года. Обвиняемыми по делу проходят 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала", - поясняют авторы материала.
Во-вторых, при расследовании некоторых уголовных дел следователи не всегда устанавливают виновных. По этой причине в прошлом году были прерваны сроки расследования по 12 уголовным делам. И наконец, есть дела, которые закрывают в связи с "отсутствием события уголовного правонарушения", при отсутствии жалобы потерпевших и по другим причинам.
Чаще всего СМИ поднимают тему травматизма после серьезных трагедий, когда из-за ЧП погибают сразу несколько человек.
Однако если рассмотреть статистику, случаи массовой гибели шахтеров в Казахстане - только часть большой истории производственного травматизма, о которой не пишут в ежедневных сводках. Например, в 2023 году в шахте имени Костенко погибли 46 человек, а во всех шахтах, на предприятиях и стройках - 246 казахстанцев", - говорится в исследовании.
Шокирующая трагедия в Майкаине, когда автобус со спасателями провалился в воронку около горной выработки, унесла жизни четырех человек, а всего в стране на своих рабочих местах погибли 202 казахстанца.
В целом за период с 2019 года по февраль 2025-го жертвами производственного травматизма стали 1230 человек, и еще более 12,8 тыс. получили травмы", - пишут авторы.
Они подчеркивают, что численность пострадавших на рабочих местах в последние годы неуклонно растет.
Если в 2019 году в РК травму на производстве получили 2,1 тыс. человек, то в 2023-м - уже около 2,7 тыс. человек", - уточняет агентство.
Основными причинами высокого уровня производственного травматизма в стране специалисты МТСЗН РК называют неудовлетворительную организацию производства работ.
Каждый третий случай в прошлом году был связан с этим. На втором месте по доле несчастных случаев (31%) оказалась грубая неосторожность самих работников. А вот нарушение правил безопасности и охраны труда, оказывается, не является распространённой причиной трагических происшествий на рабочих местах. По данным МТСЗН РК, этот фактор был причиной травм и смертей на производстве лишь в 7,6% случаев. Отраслями с наибольшей численностью пострадавших продолжают оставаться горно-металлургическая промышленность (18,3% случаев) и строительство (10,1%). Регионами с наиболее высоким уровнем производственного травматизма оказались Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области", - говорится в статье.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников погибли под завалами.
19.02.2025, 14:57 38696
В Акмолинской области водитель школьного автобуса совершил смертельный наезд на ребенка
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Кокшетау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школьный автобус насмерть сбил ребенка в школе села Караоткель в Акмолинской области, сообщили в департаменте полиции региона.
Трагедия произошла 19 февраля на территории IT-школы в селе Караоткель.
Водитель школьного автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.
По данному факту полицией проводится расследование.
Напомним, в ноябре прошлого года школьный автобус задавил семилетнего мальчика на парковке ЖК в Алматинской области.
19.02.2025, 09:40 43581
В Алматы по повышенному рангу тушат пожар на складе
Создан оперативный штаб
Фото: МЧС РК
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Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ауэзовском районе Алматы по повышенному рангу тушат пожар на складе, расположенном на улице Утеген батыра, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.
Установлено горение складского помещения с переходом на кровлю 3-этажного административного здания. Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействован пожарный автопоезд, создан оперативный штаб, введены стволы на тушение и защиту административного здания, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Костанае эвакуировали 25 человек из-за пожара в магазине у дома.
18.02.2025, 20:47 54276
Атака БПЛА на КТК: в Минэнерго РК сделали заявление
Фото: КТК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэнерго РК сделали заявление по поводу ситуации на объекте Каспийского трубопроводного консорциума.
В настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.
Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод Тенгиз - Новороссийск был запущен в работу 17 февраля 2025 года в 02.50 мск в транзитном режиме, без участия НПС "Кропоткинская", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума.
18.02.2025, 14:26 55856
На месте ЧС в Улытауской области работает правительственная комиссия
Члены комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Каната Бозумбаева находится на месте ЧС в области Ұлытау, сообщили в пресс-службе правительства.
Члены комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования. Даны поручения по оказанию первоочередной помощи семьям погибших.
В составе комиссии аким области Ұлытау Дастан Рыспеков, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов, вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, исполняющий обязанности председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Рашид Дубаев. На месте работают службы ЧС, следственно-оперативная группа МВД и Комитета промышленной безопасности, а также сотрудники министерств труда и социальной защиты населения, промышленности и строительства.
Планируется, что зампремьера проведет заседание штаба и встретится с родственниками погибших.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом. На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника. Компания "Казахмыс" опубликовала имена погибших.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
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