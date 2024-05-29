Пятилетний ребенок устроил ДТП в Жезказгане, пострадали четыре человека  

Мальчик снял машину с ручного тормоза, в результате чего автомобиль покатился и сбил группу людей

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Жезказган. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пятилетний мальчик, находившийся в автомобиле, снял машину с ручного тормоза, в результате чего автомобиль покатился и сбил группу людей. Факт ДТП зарегистрирован в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области Улытау.





По данным полиции, в результате ДТП жертв нет.









Госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы. Установлено, что пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, снял ручник тормоза. В результате автомобиль самопроизвольным движением допустил наезд на пешеходов", - проинформировали в департаменте полиции.