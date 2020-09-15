В Qazaq Air назвали причину возврата самолета в аэропорт

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В авиакомпании Qazaq Air прокомментировали возврат самолетов в аэропорт вылета, передает Kazakhstan Today.

Самолет авиакомпании Qazaq Air три раза возвращался в аэропорт за два дня. О данном инциденте сообщил журналист Михаил Козачков.

11 сентября рейс Нурсултан-Шымкент вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. 12 сентября Qazaq Air вернул в столицу самолет, вылетевший в Жезказган. Причем эта ерунда повторялась дважды. Компьютер показывал, что шасси не закрыто, поэтому пришлось лететь назад. Бедные пассажиры", - написал Козачков в Telegram .

В авиакомпании прокомментировали, что 11 сентября после взлета у экипажа появилась индикация о незакрытых створках левой основной стойки шасси.

Экипаж выполнил действия по чек-листу и согласно предписанным процедурам вернулся в аэропорт вылета. Инженерно-авиационная служба провела комплекс мероприятий по выявлению причины данного события. После этого воздушное судно было допущено к дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении Qazaq Air.

Однако после вылета ситуация повторилась. Экипаж, действуя согласно процедурам безопасности, вернулся в аэропорт вылета.

Ни в первом, ни во втором случае аварийная ситуация не объявлялась, посадка произведена в штатном режиме, за медицинской помощью никто из пассажиров не обращался", - заявили пресс-службе авиакомпании.

Инженерно-авиационной службой выполнен объем работ, предписанный производителем воздушного судна.

Никаких дефектов не обнаружено, и воздушное судно допущено к эксплуатации в соответствии со стандартными процедурами", - утверждает авиаперевозчик.

12 сентября этот же дефект произошел после взлета из аэропорта города Нур-Султана и экипаж, выполнив действия согласно чек-листу, вновь вернулся в аэропорт вылета.





Посадка прошла в штатном режиме, аварийная ситуация не объявлялась. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался. Инженерно-авиационной службой проведен дальнейший последовательный поиск причины, в ходе которого был заменен клапан последовательного управления соленоидом", - уточнили в авиакомпании.

13 сентября после технических работ, выполненных на воздушном судне, произведен облет воздушного судна (без пассажиров) в районе аэропорта. Тестовый полет прошел успешно, воздушное судно допущено к дальнейшей эксплуатации.

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