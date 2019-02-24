Павлодар. 28 января. Kazakhstan Today - Рабочий погиб на экибастузской ТЭЦ, обварившись паром, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, ЧП произошло 26 января, в 22.39, пишет pavlodarnews.kz

Скорую вызывали сотрудники предприятия, сообщив, что их коллега лежит без сознания. По словам рабочих, пострадавший пошел проверять датчики давления, после чего, вероятно, произошел разрыв трубы с паром. 39-летний мужчина обварился. Коллеги нашли его лишь спустя 30 минут после несчастного случая. Бригада скорой помощи лишь зафиксировала смерть", - рассказала пресс-секретарь областного управления здравоохранения Эльмира Темиргалиева.

Как уточнили в областном управлении труда, погибший работал на станции ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в должности начальника смены котлотурбинного цеха.

Сегодня была создана комиссия, начато расследование несчастного случая на производстве. По предварительным данным, известно, что произошло отключение котлоагрегата №8, который был остановлен действием защиты по понижению уровня воды в барабанах. Об обстановке на котле доложил машинист-обходчик котельного оборудования начальнику смены станции. Он, в свою очередь, сообщил начальнику смены котлотурбинного цеха о том, где был обнаружен свищ в трубопроводе и шла утечка пара, из-за чего котел остановился. Мужчина пошел на место ЧП и погиб. Его тело нашли на отметке 18 метров ближе к тылу котла при плохой видимости", - сообщил государственный инспектор по Экибастузскому региону и Баянаульскому району Сергей Чигвинцев.

Известно, что на предприятии мужчина отработал более 10 лет.

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