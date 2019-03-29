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Расследование крушения военного вертолета в Кызылординской области находится на контроле у генпрокурора РК

28.03.2019, 11:20 6211
Расследование крушения военного вертолета в Кызылординской области находится на контроле у генпрокурора РК
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Падение вертолета Министерства обороны РК в Кызылординской области расследуется по статье "Нарушение правил полетов", сообщил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин, передает Kazakhstan Today.
 
По его словам, Главная военная прокуратура осуществляет надзор за возбужденным уголовным делом. Расследование проводится по статье "Нарушение правил полетов".
 

Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия, все это находится на контроле у генерального прокурора Казахстана", - уточнил Лукин.

 
Напомним, накануне в Кызылординской области в ходе учения потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек, все они погибли. К месту крушения направлена специально созданная комиссия Министерства обороны. Ведомством совместно с МВД РК начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.
 

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