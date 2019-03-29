Расследование крушения военного вертолета в Кызылординской области находится на контроле у генпрокурора РК

Бекдаулет Алибек один из тех, кто первым оказал помощь более чем 30 пассажирам. Он находился на линии и следовал в обратном направлении. Увидев людей, нуждающихся в помощи, Бекдаулет не растерялся. С помощью троих мужчин он организовал эвакуацию людей из поврежденного и заблокированного автобуса. Ему удалось открыть двери и вывести людей.