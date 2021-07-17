Разорвавшаяся шина убила работника СТО в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 16 ИЮЛЯ - 38-летний работник СТО в Павлодаре скончался от травм, полученных в результате разрыва шины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 июля, в 13.00, в одной из шиномонтажных мастерских по улице Жибек Жолы при проведении бортировки колеса от грузовой автомашины произошел разрыв шины. От полученных травм 38-летний работник скончался на месте происшествия", - сообщили информагентству "Павлодар-онлайн" в департаменте полиции Павлодарской области.

По этому факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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