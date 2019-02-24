Караганда. 29 января. Kazakhstan Today - Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Сатпаеве, передает Kazakhstan Today.

29 января, в 05.22, на пульт 101 ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Байконурова в Сатпаеве. Пожар произошел в квартире на первом этаже на площади 8 квадратных метров. Пожар локализован в 05.52 и ликвидирован в 06.12, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

На месте пожара обнаружено обгоревшее тело девочки 2015 года рождения. Также в результате пожара с ожогами и отравлением угарным газом госпитализирована женщина 1988 года рождения", - отметили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. К тушению были привлечены 22 сотрудника и шесть единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

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