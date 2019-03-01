Ребенок выпил уксус в детском саду в Караганде

Караганда. 28 февраля. Kazakhstan Today - В отделе образования Караганды прокомментировали информацию о ребенке, который выпил уксус в одном из детских садов города, передает Kazakhstan Today.

Два дня назад, около 18.00, охранник одного из частных детских садов увидел выходящего из кухни ребенка, от которого шел запах уксуса. Незамедлительно была вызвана скорая помощь, мальчик с мамой доставлен в больницу", - говорится в сообщении ведомства.

Директор детского сада пояснила, что мама ребенка в этом детском саду проходит стажировку для устройства на работу в качестве повара, и двое её детей посещают данный детский сад.

В тот день вечером она вышла из кухни и направилась в группу за одним из детей, в это время второй ребенок забежал на кухню. Со слов директора, мама ребенка принесла свои продукты, чтобы испечь пирог домой, среди которых был уксус. Управление здравоохранения Карагандинской области сообщает, что ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу с ожогами ротовой полости. На сегодняшний день состояние ребенка стабильное, он находится в палате, принимает пищу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - подчеркнули в управлении образования.

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