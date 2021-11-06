Родных потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы

Фото: Otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 5 НОЯБРЯ - Родных временно потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Со слов бригады 103, больного забрали из микрорайона Отырар, он находился во дворе возле дома №60. Со слов прохожих, мужчина упал, ударился головой, после чего потерял сознание, у него начались судороги. Прохожие вызвали скорую помощь, сообщает Otyrar.kz.
Больного доставили в приемное отделение городской клинической больницы №1. В реанимационном зале после осмотра врачей в экстренном порядке его госпитализировали в реанимационное отделение.
На вид мужчине 25-30 лет. Высокого роста, среднего телосложения. Уровень сознания - оглушение. Говорить, а также назвать свои имя и фамилию пациент не может.