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Родных потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы

05.11.2021, 09:14 58051
Родных потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы
Фото: Otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 5 НОЯБРЯ - Родных временно потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Со слов бригады 103, больного забрали из микрорайона Отырар, он находился во дворе возле дома №60. Со слов прохожих, мужчина упал, ударился головой, после чего потерял сознание, у него начались судороги. Прохожие вызвали скорую помощь, сообщает Otyrar.kz.
 
Больного доставили в приемное отделение городской клинической больницы №1. В реанимационном зале после осмотра врачей в экстренном порядке его госпитализировали в реанимационное отделение.
 
На вид мужчине 25-30 лет. Высокого роста, среднего телосложения. Уровень сознания - оглушение. Говорить, а также назвать свои имя и фамилию пациент не может.
 

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После урагана в Арыси более 26 тысяч абонентов остались без электричества

05.11.2021, 20:47 50680
После урагана в Арыси более 26 тысяч абонентов остались без электричества
Фото: из открытых источников
ТУРКЕСТАН. 5 НОЯБРЯ - Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после ураганного ветра в Арыси. Помимо этого, сорваны кровли двух зданий, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
4 ноября из-за порывов ветра 15-20 метров в секунду произошло автоматическое отключение линии электричества в связи с обрывом в 4 районах и Арыси, сообщает пресс-служба ДЧС Туркестанской области. 
 
Без электроснабжения всего остались 26 238 абонентов в 51 населенном пункте. Помимо этого, из-за сильного ветра 4 ноября, в 14.50, в Арыси произошел срыв кровли крыши магазина на площади 100 квадратных метров. В 19.00 в Отырарском районе, в селе Коксарай в результате сильного ветра (порывы до 20 метров в секунду), произошел срыв кровли двухэтажного здания общеобразовательной средней школы имени "Ергобек" на площади 112 квадратных метров. Также в Сайрамском районе, в селе Ханкорган произошел срыв кровли трехэтажного здания КГУ средняя школа №44 имени "Мадани". Жертв и пострадавших нет. 
 
На сегодняшний день ведутся ремонтно-восстановительные работы силами ТОО "Онтустік Жарык Транзит" в составе 22 единиц техники, 25 бригад и 81 работника. Силами "ОСО" ГУ "СПиАСР" ДЧС ТО в Арыском районе, от населенного пункта Ермоловка до населенного пункта Торткуль были эвакуированы из пыльной бури 38 человек, четверо из которых дети.
 
Напомним, в Казахстане отмечается аномальный рост энергопотребления. Причиной стали серые майнеры.
 

В Уральске легковушка опрокинулась на крышу

05.11.2021, 20:34 57079
УРАЛЬСК. 5 НОЯБРЯ - ДТП произошло 5 ноября, в 11.55, на улице Маметовой, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
Автомобиль LADA Vesta опрокинулся в результате удара с Renault, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Известно, что водитель автомобиля LADA, направляясь по Маметовой, осуществляя манёвр, столкнулся с автомашиной Renault, которая ехала в попутном направлении. Полицейские выясняют причину произошедшего.
 

В Актобе на пешеходном переходе сбили школьницу

05.11.2021, 19:41 61642
АКТОБЕ. 5 НОЯБРЯ - ДТП произошло 4 ноября на пешеходном переходе в селе Каргалинское. Водитель автомашины УАЗ сбил 11-классницу, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
53 -летний водитель не пропустил пешехода, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя, ученица 11-го класса, сообщат пресс-служба департамента полиции региона.
 
В результате ДТП школьницу доставили в Областную детскую клиническую больницу Актобе.
 

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