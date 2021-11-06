Родных потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы

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ТУРКЕСТАН. 5 НОЯБРЯ - Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после ураганного ветра в Арыси. Помимо этого, сорваны кровли двух зданий, передает KAZAKHSATN TODAY.

4 ноября из-за порывов ветра 15-20 метров в секунду произошло автоматическое отключение линии электричества в связи с обрывом в 4 районах и Арыси, сообщает пресс-служба ДЧС Туркестанской области.

Без электроснабжения всего остались 26 238 абонентов в 51 населенном пункте. Помимо этого, из-за сильного ветра 4 ноября, в 14.50, в Арыси произошел срыв кровли крыши магазина на площади 100 квадратных метров. В 19.00 в Отырарском районе, в селе Коксарай в результате сильного ветра (порывы до 20 метров в секунду), произошел срыв кровли двухэтажного здания общеобразовательной средней школы имени "Ергобек" на площади 112 квадратных метров. Также в Сайрамском районе, в селе Ханкорган произошел срыв кровли трехэтажного здания КГУ средняя школа №44 имени "Мадани". Жертв и пострадавших нет.

На сегодняшний день ведутся ремонтно-восстановительные работы силами ТОО "Онтустік Жарык Транзит" в составе 22 единиц техники, 25 бригад и 81 работника. Силами "ОСО" ГУ "СПиАСР" ДЧС ТО в Арыском районе, от населенного пункта Ермоловка до населенного пункта Торткуль были эвакуированы из пыльной бури 38 человек, четверо из которых дети.