Роман Скляр назвал предварительную причину аварии в Экибастузе

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Экибастуз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в Экибастузе первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр назвал предварительную причину аварии на теплосетях в Экибастузе.
По предварительным итогам расследования комитета Госэнергонадзора, причиной многочисленных порывов в разных районах Экибастуза являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному резкому повышению давления в сети. Что привело к множеству порывов. 27 ноября было одномоментно 43 порыва и 28 ноября было выявлено еще 30. Авария такого типа произошла в Экибастузе впервые. Авария была не на ТЭЦ, она работала. Аварии произошли на сетях. Многочисленные порывы и большая потеря воды из системы повлекла уже автоматическое отключение котлов на ТЭЦ", - сказал Роман Скляр.
Он добавил, что правоохранительные органы продолжают расследование.
Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.
Вчера в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.