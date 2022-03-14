С российского самолета поступил сигнал тревоги в небе над Казахстаном в связи с "минированием" судна

Фото: МЧС РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 МАРТА - Тела 5 человек обнаружили на месте пожара в Петропавловске, сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел в 4-квартирном кирпичном жилом доме в проезде Московский (микрорайон Береке). Сообщение о пожаре поступило 13 марта в 01.07 на телефон службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

По прибытии спасателей выяснилось, что в доме горит квартира № 3. Пламенем были охвачены шиферная кровля дома над квартирой и верандой, шел густой дым, что указывало на позднее сообщение о пожаре, уточнили в МЧС РК.

В ходе ликвидации пожара в помещении были обнаружены тела трех мужчин, 1960, 1975 и 1979 годов рождения, и 2 женщин, 1960 и 1967 годов рождения. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили в МЧС, предварительная причина пожара - распитие спиртных напитков, курение сигарет в постели.