С российского самолета поступил сигнал тревоги в небе над Казахстаном в связи с "минированием" судна

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НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - В ряде регионов Казахстана из-за снега, метелей и ограничения видимости введены ограничения на трассах республиканского значения, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на трассах:
Екатеринбург - Алматы, с 1291 по 1353 километр, участок поселок Жибек-жолы - граница Карагандинской области;
Екатеринбург - Алматы, с 1275 по 1291 километр, участок город Нур-Султан - поселок Жибек-жолы;
Екатеринбург - Алматы, с 1003 по 1247 километр, участок город Атбасар - город Нур-Султан;
Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, с 16 по 200 километр, участок Нур-Султан - граница Павлодарской области;
Нур-Султан - Петропавловск с 18 по 231 километр, участок Нур-Султан - Щучинск;
Алматы - Усть-Каменогорск, с 778 по 967 километр, участок город Аягоз - село Калбатау;
Екатеринбург - Алматы, с 1291 по 1353 километр, участок граница Акмолинской области до пункта взимания платы (ПВП) Темиртау;
Екатеринбург - Алматы, с 1426 по 1446 километр, участок ПВП Темиртау - город Темиртау.
Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, с 200 по 254 километр, участок граница Акмолинской области - поселок Шидерты.
"КазАвтоЖол" в случае возникновения внештатных ситуаций рекомендует водителям и пассажирам обращаться в круглосуточный call-центр нацкомпании по короткому номеру 1403.
Напомним, вчера акмолинские спасатели просили
жителей области не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью.
Как сообщалось ранее, дождь и снег ожидаются
13 марта на большей части территории Казахстана.