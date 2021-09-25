Самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в Атырау

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АТЫРАУ. 24 СЕНТЯБРЯ - Самолет авиакомпании "Эйр Астана", летевший рейсом Нур-Султан - Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера, в 21.35, пассажирский самолет Boeing 767, следовавший рейсом Нур-Султан - Стамбул, произвел вынужденную посадку в международном аэропорту Атырау, сообщает ATPress.kz

По предварительным данным, вынужденная посадка была произведена из-за неисправности топливной системы.

По данным ДЧС региона, на борту пассажирского самолета находилось 205 пассажиров, из них 5 детей и 5 членов экипажа. Пострадавших нет.





Дополнено. Позже в авиакомпании прокомментировали, что командир авиалайнера принял решение выполнить посадку в Атырау по технической причине.





Посадка прошла в штатном режиме в 22.20 по времени Нур-Султана. В настоящее время проводится инспекция воздушного судна. Пассажиры размещены в гостинице и будут вывезены сегодня в 14.00 местного времени", - говорится в сообщении авиакомпании Air Astana.

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