Самолет авиакомпании Scat совершил экстренную посадку

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Самолет авиакомпании Scat B757, выполнявший рейс VSV464 по маршруту Сания (Китай)-Нур-Султан, совершил экстренную посадку, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета гражданской авиации, воздушное судно совершило экстренную посадку сегодня в 16.58.

"По предварительной информации диспетчерской службы аэропорта Сания на ВПП обнаружены фрагменты резины, по предварительным данным в результате наезда на неизвестный предмет произошел порез верхнего слоя задних колес левой основной стойки шасси. Авикомпанией Scat отработаны действия с наземными службами аэропорта города Нур-Султан по обеспечению безопасной посадки воздушного судна. Посадка осуществлена благополучно", - сообщили в ведомстве.

На борту находились 234 пассажира и 7 членов экипажа.

Комиссией управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК начато расследование.

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