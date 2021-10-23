Самолет и автомобиль столкнулись в аэропорту Алматы

Фото: facebook.com/saken.zhusupbek
В сети появилось видео, на кадрах которого самолет задел крылом автомобиль в аэропорту Алматы. Согласно информации, столкновение произошло 22 октября около 7.00.
В департаменте полиции на транспорте прокомментировали, что по данному инциденту начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводятся следственные действия.
Отмечается, что авиалайнер принадлежит авиакомпании FlyJet и прибыл из Баку.
Напомним, в мае этого года в аэропорту Алматы столкнулись два самолета.