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Самолет из Нур-Султана не смог приземлиться в аэропорту Петропавловска

19.12.2021, 17:55 21481
Самолет из Нур-Султана не смог приземлиться в аэропорту Петропавловска
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ДЕКАБРЯ - Самолет авиакомпании Scat, вылетевший утром из аэропорта Нур-Султана. совершил две попытки приземлиться в Петропавловске, но так и не смог этого сделать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В итоге рейс вернулся в пункт отправления, сообщает Петропавловск.news. Рейс авиакомпании Scat должен был вылететь из Нур-Султана в 08.35. Вылет задержали на полчаса: крылья самолета обрабатывали антиобледенительной смесью. 
 
Когда рейс все-таки вылетел, оказалось, что в Петропавловске сложные метеоусловия. Экипаж дважды пытался посадить самолет, но сделать этого так и не получилось - аэропорт Петропавловска отказал в приеме самолета из-за сложных метеоусловий. 
 
Примерно через два часа полета рейс все же вернулся в Нур-Султан, а пассажирам предложили перебронировать билеты. Пассажирам не предложили разместиться в гостинице, а информационная поддержка ограничилась SMS-рассылкой.
 

Reis DV767 Nur-Sultan-Petropavlovsk 19.12.21 otmenen. Besplatnoe perebronirovanie na blizhaishii reis/vozvrat bileta, po mestu priobreteniya. Prinosim izvineniya za neudobstva", - сказано в сообщении.

 
Ближайший рейс, на который можно купить билет, должен вылететь лишь через двое суток. 
 
РГП "Казгидромет" днем 18 декабря объявил штормовое предупреждение: снег, туман, метель. Стандартное для этого рейса время полета - 45 минут. 
 

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В Актау загорелась крыша крупного жилого комплекса

19.12.2021, 16:21 31651
В Актау загорелась крыша крупного жилого комплекса
Фото: скриншот
АКТАУ. 19 ДЕКАБРЯ - Крыша нового жилого комплекса горит в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожар начался в 14.20 в новом жилом комплексе "Флоренция", расположенном у жилого комплекса "Дукат" в 17-м микрорайоне.
 
На место направились несколько пожарных экипажей. Видео с пожаром рассылают жители Актау в социальных сетях.



 

В результате аварии в Атырауской области пострадали 11 человек

19.12.2021, 15:37 34621
В результате аварии в Атырауской области пострадали 11 человек
АТЫРАУ. 19 ДЕКАБРЯ - В Атырауской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали 11 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 18 декабря в 18.30 поступило сообщение о том, что в результате столкновения двух автомобилей, Volkswagen Sharan и Ravon - произошло задымление одного из них. ДТП произошло на трассе Доссор - Кульсары в Макатском районе, в 18 километрах от поселка Доссор.
 
Прибывшие на место сотрудники спецслужб выяснили, что возгорания не произошло. Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших.
 
На месте работали шестеро сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области.

 

В Уральске корову и собаку убило током

18.12.2021, 17:46 93886
УРАЛЬСК. 18 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел 16 декабря возле автодороги, связывающей Зачаганск и Деркул, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео с убитыми током коровой и собакой было опубликовано 16 декабря в соцсетях, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Собака справляла нужду возле столба, и ее убило током. Спустя примерно десять дней, к столбу подошла корова. Сначала животное загорелось, а затем погибло", - рассказывает автор видео.

 
По его словам, прибывший на место инженер-электрик утверждал, что корова самостоятельно сдвинула железобетонную опору, сорвала провода, от того и произошел инцидент.
 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили данный факт и заверили, что аварийной бригадой все повреждения были устранены. В ведомстве добавили, что хозяин животных должен обратиться в суд в частном порядке для возмещения ущерба.
 
 
В уходящем году не раз от ударов током погибали люди. Так, 14 октября в Туркестанской области 21-летний Азамат собирал с другом яблоки в огороде. Молодой человек задел железную лестницу и внезапно упал. Родные пытались оказать первую помощь, но им это не удалось.
 
30 сентября в посёлке Желаево на подъездном тупиковом пути к ТОО "ГренАгроТренд" во время проведения работ по пломбированию грузовых вагонов 26-летний рабочий задел воздушные линии электропередач. В результате поражения электрическим током мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
 
6 сентября на ТЭЦ-ПВС "АрселорМиттал Темиртау" электрослесаря убило током.
 
21 июля в ЗКО на посевной комбайнера убило током.
 

В Актау водитель сдавал назад и заехал на столб

18.12.2021, 14:00 109711
АКТАУ. 18 ДЕКАБРЯ - Необычное ДТП произошло 17 декабря в микрорайоне Шыгыс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Камеры видеонаблюдения засняли, как автомобиль двигается задним ходом и едва не сбивает стоявших на обочине двоих мужчин. Машину остановил столб, сообщает "Лада".
 
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вызов по данному факту к ним не поступал.
 
 
 

В Актюбинской области автобус с вахтовиками врезался в полуприцеп КамАЗа

18.12.2021, 13:21 111991
Фото: Диапазон
АКТОБЕ. 18 ДЕКАБРЯ - Недалеко от города Темир в Актюбинской области произошло смертельное ДТП. Вахтовый автобус с нефтяниками врезался в стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
17 декабря, в 18.45, 59-летний водитель автомашины марки ПАЗ вез 12 сотрудников нефтяной компании, которые работают вахтовым методом, сообщает "Диапазон".
 
Автобус двигался со стороны поселка Жаркамыс в направлении Актобе. На 13-м километре автодороги, предположительно, водитель не увидел стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа и врезался в него.
 
В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте и трое были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ города Кандыагаш.
 
По факту ДТП проводится расследование.
 
Напомним, 10 декабря в регионе 60-летний водитель автомашины КамАЗ одной из компаний по добыче нефти, двигаясь со стороны месторождения, не справившись с управлением, допустил опрокидывание грузовика. В результате ДТП водитель автомашины и шесть пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Кенкиякскую сельскую больницу. 
 

Участковый инспектор помог женщине с детьми, замерзавшей на трассе

17.12.2021, 18:36 154066
Участковый инспектор помог женщине с детьми, замерзавшей на трассе
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 17 ДЕКАБРЯ - Участковый инспектор помог семье детьми, замерзавшей на трассе в Северо-Казахстанский области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе областного ДП, женщина с детьми, возвращаясь из села Вознесеновка, решила остановиться возле леса, пофотографироваться, подышать свежим воздухом. А когда возвращались к машине, обнаружили, что ключей нет. Искали ключи около часа, ни один водитель не останаливался на помощь. Дети замерзли.
 
Остановился лишь участковый инспектор Куйбышевского сельского округа Александр Данилов, который по следам нашёл ключи от машины.
 
Также по информации полиции, на прошлой неделе водитель большегруза рассказал, как у него замёрзла солярка на автодороге Смирново - Киялы. 
 

Хочу выразить огромную благодарность сотруднику УССО СКО сержанту полиции Асхату Оспанову. Он не оставил меня в трудную минуту на морозе. Усадил в своё авто, а сам начал останавливать другие машины, спрашивать у водителей паяльную лампу, помог отогреть и запустить мой грузовик", сказал водитель.

 
Как сообщалось ранее, в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал-Достык для всех видов транспорта.

В восьми областях объявили штормовое предупреждение.
 

Женщина, на которую упала конструкция с крыши ЖК "Nomad", скончалась спустя два месяца

17.12.2021, 13:15 176581
Женщина, на которую упала конструкция с крыши ЖК "Nomad", скончалась спустя два месяца
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Женщина, на которую упала металлическая конструкция с крыши ЖК "Nomad", скончалась в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации городского управления общественного здравоохранения, 14 декабря пациентка скончалась, не приходя в себя. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, пациентку спасти не удалось, сообщили врачи.
 
Как сообщалось ранее, 22 октября у входа в торговый дом в здании ЖК "Nomad" на женщину упала металлическая конструкция, в результате чего пострадавшая с политравмами, травмами головного мозга была доставлена в Многопрофильную городскую больницу №2.
 

Неизвестные ранили из ружья трех подростков в Кызылординской области

16.12.2021, 20:13 267916
Неизвестные ранили из ружья трех подростков в Кызылординской области
Фото: opennov.ru
КЫЗЫЛОРДА. 16 ДЕКАБРЯ - Трое подростков получили дробовые ранения в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в поселке Торетам Кармакшинского района, сообщает газета "Экспресс К" со ссылкой на пресс-службу Кызылординской области. 
 

Вчера, около 18.00, неизвестные открыли стрельбу по подросткам, которые стояли у остановки. Несовершеннолетних с дробовыми ранениями госпитализировали. Нападавших задержали по горячим следам. Проводится досудебное расследование". 


Ранее сообщалось, что в ЗКО из-за неосторожного обращения с оружием погиб руководитель лесхоза Серик Маженов.  

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Трое подростков, получивших огнестрельные ранения в Торетаме, оказались ученицами старших классов.

Как выяснила редакция агентства КазТАГ в четверг, в ходе конфликта между группой молодых людей была начата стрельба.

В результате огнестрельные ранения получили три девочки, которые ждали автобус на остановке. КазТАГ уже связался с пресс-службой департамента полиции Кызылординской области и ожидает комментариев с подробностями".


Между тем агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на информированный источник сообщило подробности происшествия.

По информации источника, девочки стали случайными жертвами конфликта.

Вчера в поселке произошел конфликт нескольких юношей, и один из них спрятался в какой-то момент за автобусной остановкой. Кто-то из участников конфликта это заметил и выстрелил в сторону спрятавшегося, но попал в трех учениц 9-10 классов одной из местных школ. Девочки в это время ждали на остановке автобус".


Кто именно из нападавших стрелял, пока не сообщается. Действиям каждого участника ЧП будет дана правовая оценка, заявили в полиции.
 

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