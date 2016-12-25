Самолёт Минобороны РФ упал в Чёрном море

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Самолёт Минобороны РФ упал в Чёрном море25.12.2016
  • фото с сайта tass.ru
Происшествия  12:00
Москва. 25 декабря. Kazakhstan Today - Восемь членов экипажа и 84 пассажира находились, по уточненным данным, на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"На борту самолета было восемь членов экипажа и 84 пассажира", - сказал он. По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.

Ранее о том, что на борту было 92 человека сообщил телеканал "Россия 24".

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах.

Тело одного погибшего и документы журналистов Первого канала найдены на месте крушения самолета Ту-154. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Также НТВ сообщает о троих журналистах телеканала, которые находились на борту разбившегося самолета.

"Среди погибших наши коллеги - корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов", - сказал журналист в эфире телеканала.

"На месте падения самолета Ту-154 в Черном море обнаружено тело одного погибшего, а также документы журналистов Первого канала", - сказал собеседник агентства.

Тело погибшего поднято на борт спасательного судна, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В 6 км от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", - сказал он.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").
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