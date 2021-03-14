Самолет потерпел крушение под Алматы

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Авиакатастрофа произошла близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщают очевидцы события, военный самолет, который, предположительно, принадлежит КНБ РК, рухнул в районе аэропорта Алматы.

По предварительной информации при посадке упал военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы. На борту находились 6 человек", - сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.













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